Caarapó Com adesão do PSDB, coligação de André Nezzi terá 10 partidos em Caarapó

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em convenção realizada neste domingo (21), aderiu à candidatura do prefeito interino André Nezzi (PDT), que disputará as eleições extemporâneas de 25 de novembro, em Caarapó. Antes da reunião formal da agremiação, os vereadores do PSDB Cido Santos, Gilsinho e Gilberto Segóvia já haviam manifestado apoio ao candidato do PDT em ato político realizado na última sexta-feira (19) na Câmara de Vereadores.

A adesão do PSDB eleva para dez o número de partidos que integrarão a Coligação União, Trabalho e Prosperidade, denominação da frente partidária que apoiará o candidato a prefeito André Nezzi, que terá como vice o democrata Gordo da Tigre, como é conhecido o empresário do ramo de materiais para construção Leônidas Ignácio Moreno. Antes com nove partidos, como anunciado na sexta-feira, a coligação do pedetista André Nezzi aguardava novas adesões até o prazo final das convenções, que expirou no domingo. Agora, oficialmente – considerando que a documentação das siglas esteja regular junto à Justiça Eleitoral – a frente de apoio à candidatura do prefeito interino de Caarapó terá PDT, DEM, PR, MDB, PT, PRB, PSB, PP, PTC e PSDB.

“A nossa adesão à candidatura de André Nezzi tem por fundamento a necessidade de união das forças políticas de Caarapó pelo bem do nosso município”, declarou o vice-presidente do PSDB de Caarapó, Alessandro Paulino de Souza, que conduziu a convenção que resultou no apoio ao candidato do PDT, acrescentando que “uma disputa política nesse momento, com o lançamento de uma candidatura competitiva de oposição, não seria salutar para a população de Caarapó nem para a cidade”. André Nezzi, por sua vez, diz ter recebido “com alegria” o apoio do PSDB, comentando que “isso mostra o desejo de união de todos por Caarapó”.

O curioso é que se especulava que o PSDB lançaria candidato nas disputas das eleições fora de época deste ano. No caso, o nome cotado era o do ex-prefeito Mateus Palma de Farias, derrotado pelo prefeito afastado Mário Valério no pleito de 2016. Porém, a população foi surpreendida por um pronunciamento do ex-dirigente em uma rede social, informando a sua desistência e anunciando a sua desfiliação do partido.

Outros partidos

Na última sexta-feira, nove agremiações realizaram os atos formais que culminaram na formação da frente de partidos que vão apoiar André Nezzi nas eleições de novembro. A última sigla a realizar a sua convenção foi o PDT, do candidato a prefeito, que realizou ato público na Câmara de Vereadores, no período noturno.

Além dos representantes partidários, o evento teve a participação do deputado federal Geraldo Resende (PSDB) e do deputado estadual reeleito Zé Teixeira (DEM), que discursaram em apoio à candidatura de André Nezzi, “um menino novo e capaz de cuidar bem dos rumos do município”, disse o parlamentar estadual, enfatizando a juventude do candidato.

O deputado federal Geraldo Resende declarou seu apoio ao candidato do PDT, afirmando que continuará a contribuir com o município de Caarapó. “Vamos estar juntos nessa caminhada”, discursou.

O prefeito afastado Mário Valério, que também participou do ato como presidente do PR, manifestou apoio total à candidatura de André Nezzi. “Apoiamos o André e o Gordo da Tigre. Estaremos juntos nessa luta em benefício da nossa gente. Vamos continuar a trabalhar por Caarapó”, destacou.

A manifestação de apoio foi seguida pelo presidente da Câmara de Vereadores, Professor Pontinha (PT), que discursou em nome dos parlamentares municipais, reafirmando o apoio de todos os vereadores, em um total de onze.

O candidato a vice-prefeito Gordo da Tigre, que representou os presidentes dos partidos coligados, disse que, dessa vez, que contribuir ainda mais com a população de Caarapó. “Meu nome sempre foi cogitado para uma disputa eleitoral, mas eu nunca quis participar. Agora é diferente, sinto que posso dar mais de mim pelo nosso povo, e por isso aceitei esse desafio”, ressaltou,

André Nezzi, por sua vez, pregou união em favor de Caarapó. “Convido a todos os cidadãos e cidadãs de bem a se unirem por Caarapó”, discursou. Dirigindo-se ao prefeito afastado Mário Valério, disse que “vamos manter o seu legado, um legado de muito esforço e trabalho”, destacou, explicando o nome da coligação: União, Trabalho e Prosperidade. “É união porque precisamos estar todos juntos nessa luta por Caarapó. A expressão trabalho é uma dedicação a você, Mário, pois essa é a sua marca. E prosperidade vai no sentido de que temos esse objetivo, ter uma cidade próspera, com vida em abundância para todos”, sublinhou.

A ampla frente partidária que lançou André Nezzi como candidato a prefeito tem o apoio integral da Câmara de Vereadores – Professor Pontinha (PT), Manezinho (DEM), Marinalva (DEM), Pipoca (DEM), Luiz Macarrão (DEM), Nilsinho (PTC), Cido Santos (PSDB), Gilsinho (PSDB), Gilberto (PSDB), Manoelito Bagaceira (PDT) e Alécio Soares Martins (PSDB). O vice-prefeito afastado Martim Araújo, do DEM, também estará na linha de frente da campanha.

Os partidos coligados foram representados pelos seus respectivos presidentes, sendo: Aldecir Roberto Fernandes, o Chicão (PDT), Gordo da Tigre (DEM), Mário Valério (PR), Gilberto Binga (MDB), José Roberto da Silva (PT), José Carlos Fagundes (PRB), Roberto Nakayama (PSB), Alesandra Prudêncio (PP) e Clenilson Francisco da Silva (PTC).