Tapa-buraco Com ajuda do Estado, buraqueira na Capital chega ao fim em 120 dias

Foto: Tero Queiroz

Na manhã desta quarta-feira (4), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) firmaram parceria para reconstruir a Capital nos próximos meses. Com apoio do Estado, buracos em vias públicas devem ser finalizados em até 120 dias.

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito, contou com secretários e governador Reinaldo. Eles discutiram sobre vários assuntos relacionados a cidade, como também trataram de prioridades como os serviços de tapa-buracos, moradia e saúde. O encontrou durou cerca de duas horas.

Para Trad, o encontrou demonstra a união positiva entre o executivo municipal e o estadual, como também quebram barreiras entre os poderes. "Nós estamos fazendo pontes e destruindo muros que foram edificados nos últimos quatro anos dentro dessa cidade", afirmou.

De acordo com Reinaldo, a reunião foi positiva e abre espaço para o dialogo e a reconstrução da cidade. "A reunião foi extremamente positiva com o Marcos e o secretários, primeiro a para construção e dialogo permanente para juntos resolver os problemas que são comuns e que nos juntos podemos diminuir o sofrimento de pessoas que vive em Campo Grande", explicou o governador.

Ainda conforme o governador, o estado ainda não confirmou os valores, mas adiantou que serão levantados pelos secretários ainda nesta semana."Vamos iniciar uma parceria com a secretaria de infraestrutura, vão codificar valores que precisam ser gastos nesta urgência, que é fazer essa reparação nas vias e ruas. Também vamos firmar convênio,o estado entra com parte destes recursos e a prefeitura com outra parte", explicou Azambuja.

Conforme o prefeito, a prefeitura irá criar uma equipe própria para fiscalizar os serviços de tapa-buracos nas ruas da Capital. "Vamos criar uma equipe para fiscalizar as empresas se os trabalhos estão sendo feitos", comentou.

Marquinhos também explicou que a Capital já conta com 12 equipes e que até sexta-feira mais 15 equipes estarão nas ruas. Mas adiantou que com a ajuda do governo, nos próximos dias terão de 27 a 30 equipes fazendo a operação de tapa-buracos.

Trad também comentou que dependerá da ajuda da natureza para que os serviços sejam realizados dentro do prazo."Se não chover, com ajuda do governo os serviços serão finalizados em até 120 dias".