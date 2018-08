Eleições 2018 Com apoio a Meirelles, PHS-MS põe tempero novo na campanha de Simone

A decisão de apoiar a candidatura presidencial do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (MDB), foi bem avaliada pela direção sulmatogrossense do Partido Humanista da Solidariedade, tanto em suas implicações nacionais como pelos fatores locais. Ontem (quinta-feira, 2), em Brasília, a convenção do PHS sacramentou a decisão de acompanhar Meirelles com base em compromissos programáticos.

A convenção, na sede do PHS, foi conduzida pelo presidente da Executiva Nacional, Marcelo Aro, e o apoio a Meirelles foi carimbado por aclamação dos convencionais. Ao comentar os passos partidários em Mato Grosso do Sul e os reflexos da convenção, o dirigente estadual Emídio Milas opina que o ato somente ajustou uma das principais decisões a tomar nesta campanha eleitoral: a participação no palanque do MDB, que com a saída do ex-governador André Puccinelli lançou a senadora Simone Tebet.

O crescimento da representação política e popular nas recentes eleições e as importantes adesões que fortaleceram o partido no Congresso Nacional, assembleias legislativas, câmaras municipais, além da vitória do candidato ao governo de Tocantins, Mauro Carlesse, alçam o PHS a uma posição bastante destacada no cenário. "Temos um programa de partido nacional, propostas que apontam problemas e oferecem soluções para o País e para suas unidades federativas. Portanto, é com esse encaixe político e doutrinário que consideramos o melhor caminho ficar com a candidatura de Meirelles", afirma Milas.

OXIGENAÇÃO - Após participar da convenção, prestigiada por Henrique Meirelles e outras lideranças, Milas destacou a oxigenação, em todos os níveis, das campanhas emedebistas no País. Afirma que a militância está motivada pelo fato de o PHS integrarem-se não só à maior força partidária o Brasil, mas por sentir que o próprio MDB, ao lançar o ex-ministro, também se revitalizou no empenho e na empolgação por não ficar de fora de uma disputa presidencial.

"Como é que um partido que tem o maior número de filiados e está organizado em todos os estados e municípios não disputa a presidência da Republica? O MDB tem história e uma militância que precisam ser respeitadas, além de um ideário que também faz a diferença e está presente nos momentos mais decisivos da democratização e do crescimento da Nação", pontuou Milas. "Vamos, portanto,somar nossos acúmulos positivos, que são bons e são muitos, para fazer o enfrentamento", salientou.

Sobre o impacto local dessa decisão, Emídio Milas demonstra-se otimista e seguro de que o PHS vai dar significativa contribuição à campanha de Simone, especialmente na mobilização popular e na defesa do programa de governo. "Queremos somar, como já disse. Teremos candidaturas proporcionais qualificadas e vamos compartilhar experiências com o MDB e as demais agremiações que aí estão somando também", diz.

Milas lembra que antes de ser chamada para o desafio Simone estava entre as opções consagradas pelos emedebistas para a disputa, juntamente com o ex-governador André Puccinelli. "Aliás, foi o próprio André Puccinelli quem fez questão de colocar a senadora como um dos melhores nomes da legenda para concorrer ao Governo. E a palavra do André, a palavra de quem entrou em julho liderando as pesquisas apesar de todas as cargas contrárias, continua tendo peso diferenciado numa eleição dessa magnitude", finaliza.