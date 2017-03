Com apoio da UniÃ£o governos do MS e MT pretendem combater crime na fronteira

Ação Com apoio da União governos do MS e MT pretendem combater crime na fronteira

Com objetivo de apresentar as ações efetivas que estão sendo realizadas entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além das próximas medidas que serão adotadas pelos dois estados, está marcado para esta segunda-feira (20), a partir das 8h30, no Grand Park Hotel, em Campo Grande, o 2º Encontro de Secretários de Segurança Pública. Ambas as unidades da federação vivem a mesma realidade: têm fronteiras com países vizinhos e enfrentam ações de organizações criminosas, como contrabando de armas e tráfico de drogas.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, a agenda de trabalho será aberta oficialmente pelos governadores Reinaldo Azambuja e Pedro Taques, e em seguida o dirigente da Sejusp, apresentará as ações em conjunto que já foram desenvolvidas entre MS e MT, no combate à criminalidade. Também participam do encontro o secretário Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Elizandro Jarbas e os e policiais das áreas de inteligência.

“Vamos mostrar os resultados efetivos das nossas ações exitosas que já realizamos com o Mato Grosso e Minas Gerais. Também iremos assinar um Termo de Cooperação com MT para o uso compartilhado dos sistemas de informações criminais e consultas, entre os estados. Isso faz com que informações, relatórios e toda atividade de inteligência que dá suporte a atividade operacional tenha mais eficiência”, destacou José Carlos Barbosa.

Esse é o segundo encontro formal entre os secretários de segurança pública, para que sejam traçadas ferramentas de combate ao crime organizado nas fronteiras, com apoio da União, já que o crime cometido nesses estados impactam os sistemas de segurança pública do restante do País. (Com assessoria).