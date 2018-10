Caarapó Com apoio de 9 partidos, candidatura de André Nezzi é homologada em Caarapó

O prefeito interino de Caarapó, André Nezzi (PDT), teve o seu nome homologado pelo seu partido como candidato a prefeito nas eleições extemporâneas marcadas para 25 de novembro em Caarapó. O pleito fora de época ocorrerá no município por causa do afastamento, decidido pela Justiça, do prefeito Mário Valério (PR) e do vice Martim Araújo (DEM).

Na sexta-feira (19), formou-se uma frente ampla com nove partidos coligados que vão apoiar André Nezzi: PDT, DEM, PR, MDB, PT, PRB, PSB, PP e PTC. O DEM indicou o vice, o Gordo da Tigre. Segundo um dos apoiadores do cabeça de chapa, ainda é esperada a adesão de outros partidos – o prazo final para as convenções é neste domingo (21).

Ao longo de toda a sexta-feira, foram realizadas as convenções dos partidos, que culminou com ato público na Câmara de Vereadores, que ficou superlotada. Além dos representantes partidários, o evento teve a participação do deputado federal Geraldo Resende (PSDB) e do deputado estadual reeleito Zé Teixeira (DEM), que discursaram em apoio à candidatura de André Nezzi, “um menino novo e capaz de cuidar bem dos rumos do município”, disse o parlamentar estadual, enfatizando a juventude do candidato.

O deputado federal Geraldo Resende declarou seu apoio ao candidato do PDT, afirmando que continuará a contribuir com o município de Caarapó. “Vamos estar juntos nessa caminhada”, discursou.

O prefeito afastado Mário Valério, que também participou do ato como presidente do PR, manifestou apoio total à candidatura de André Nezzi. “Apoiamos o André e o Gordo da Tigre. Estaremos juntos nessa luta em benefício da nossa gente. Vamos continuar a trabalhar por Caarapó”, destacou.

A manifestação de apoio foi seguida pelo presidente da Câmara de Vereadores, Professor Pontinha (PT), que discursou em nome dos parlamentares municipais, reafirmando o apoio de todos os vereadores, em um total de onze.

O candidato a vice-prefeito Gordo da Tigre, que representou os presidentes dos partidos coligados, disse que, dessa vez, que contribuir ainda mais com a população de Caarapó. “Meu nome sempre foi cogitado para uma disputa eleitoral, mas eu nunca quis participar. Agora é diferente, sinto que posso dar mais de mim pelo nosso povo, e por isso aceitei esse desafio”, ressaltou,

André Nezzi, por sua vez, pregou união em favor de Caarapó. “Convido a todos os cidadãos e cidadãs de bem a se unirem por Caarapó”, discursou. Dirigindo-se ao prefeito afastado Mário Valério, disse que “vamos manter o seu legado, um legado de muito esforço e trabalho”, destacou, explicando o nome da coligação: União, Trabalho e Prosperidade. “É união porque precisamos estar todos juntos nessa luta por Caarapó. A expressão trabalho é uma dedicação a você, Mário, pois essa é a sua marca. E prosperidade vai no sentido de que temos esse objetivo, ter uma cidade próspera, com vida em abundância para todos”, sublinhou.

A ampla frente partidária que lançou André Nezzi como candidato a prefeito tem o apoio integral da Câmara de Vereadores – Professor Pontinha (PT), Manezinho (DEM), Marinalva (DEM), Pipoca (DEM), Luiz Macarrão (DEM), Nilsinho (PTC), Cido Santos (PSDB), Gilsinho (PSDB), Gilberto (PSDB), Manoelito Bagaceira (PDT) e Alécio Soares Martins (PSDB).

Os partidos coligados foram representados pelos seus respectivos presidentes, sendo: Aldecir Roberto Fernandes, o Chicão (PDT), Gordo da Tigre (DEM), Mário Valério (PR), Gilberto Binga (MDB), José Roberto da Silva (PT), José Carlos Fagundes (PRB), Roberto Nakayama (PSB), Alesandra Prudêncio (PP) e Clenilson Francisco da Silva (PTC).