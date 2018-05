Com apoio de Lidio Lopes, Coronel Sapucaia tem recorde de público na Festa do Laço Comprido

O município de Coronel Sapucaia, distante a 399 quilômetros de Campo Grande, realizou no último fim de semana a 29ª Festa do Laço Comprido, reunindo um público de mais de 10 mil pessoas. O evento contou com o apoio e a presença do deputado estadual Lidio Lopes (PEN/PATRIOTAS).

De acordo com o vice-patrão da festa, Naiel Pereira de Oliveira, a competição contou com 600 competidores oriundos dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. “Este ano nós conseguimos bater um recorde de público graças a ajuda que o deputado Lidio Lopes nos deu com a estrutura de som, com isso a gente pode fazer uma boa divulgação. Foi muito bom. Nós agradecemos muito”, disse.

De acordo com Naiel Oliveira, dos 600 participantes restaram 55 finalistas.”O município de Coronel Sapucaia conquistou o primeiro e o segundo lugar na modalidade Ouro de Laço Comprido. Esta é uma festa tradicional que também ajuda a divulgar o nosso estado”, acrescentou.

Para o deputado Lidio Lopes, Coronel Sapucaia tem sido um destaque na realização desse evento. “É uma honra participar e ajudar esta festa tão familiar, que aproxima as pessoas. Esta festa também tem conseguido ajudar a movimentar a economia do município, uma vez que consegue reunir um grande de público. Coronel Sapucaia está de parabéns”,ressaltou Lidio Lopes.