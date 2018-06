Com apoio de Vander, Prefeitura de Rio Brilhante entrega asfalto para Prudêncio Thomaz

Na manhã de quarta-feira (27), a Prefeitura de Rio Brilhante entregou a pavimentação asfáltica de ruas do Distrito de Prudêncio Thomaz. Foram investidos R$ 1,6 milhão na obra, o que permitiu asfaltar as ruas Inácio Barbosa, Euzébio Lemes, 16 de Junho, Ronan Lemes, Acácio Barbosa e João Maria.

Do valor total aplicado, R$ 400 mil vieram de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet, R$ 740 mil de emenda parlamentar do deputado Geraldo Resende e R$ 537 mil de contrapartida da Prefeitura.

Por conta de compromissos assumidos previamente em outro município, Vander não pôde comparecer à inauguração da pavimentação. Entretanto, foi representado no ato pelo vereador Marlos Augusto Joris (o Marlão). Parceiro do mandato do deputado, Marlão enalteceu em sua fala o trabalho de Vander por Rio Brilhante.

Para essa obra foram feitos 971 metros de drenagem, 10.487 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 2.659 metros de meio fio, 3.988 metros quadrados de calçadas e 109 metros quadrados de sinalização.