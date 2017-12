Com apoio do senador Moka, Bela Vista ganha nova avenida

A recuperação e o recapeamento da Avenida Teodoro Sativa, principal artéria viária do município de Bela Vista foram entregues para a população esta semana. O senador Moka (PMDB) presente à solenidade de inauguração, foi o principal responsável pela concretização dessa obra que era um dos maiores anseios da população.

O parlamentar conseguiu recursos da ordem de R$ 1,5 milhão usados pelo DENIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) na recuperação e recapeamento de mais de 5 quilômetros de via pública, que possui uma característica especial: ela é uma continuidade da BR-060 que começa na divisa com o Paraguai, com a cidade de “Bella Vista Norte” (separada da cidade brasileira, de mesmo nome, apenas por uma ponte internacional) e segue por Mato Grosso do Sul, Goiás e termina em Brasília.

Presentes na solenidade de inauguração, além do senador Moka, o ex-governador André Puccinelli, o prefeito Rainaldo Piti (PSDB) e vereadores, o superintendente do DNIT, Thiago Bucker, que enalteceu o emprenho do senador Moka na alocação dos recursos federais para a concretização da obra. O órgão, além de promover o recapeamento de toda extensão da via pública, ainda construiu uma ciclovia para contribuir ainda mais com a segurança do trânsito na avenida.

O senador afirmou que “esta obra era uma demanda antiga da comunidade e recebeu a recuperação total, melhorando o tráfego de veículos e a qualidade de vida da população local”. Ele afirmou que sempre estará à disposição da comunidade, buscando melhorias, e que essa parceria com a Prefeitura, Câmara de Vereadores e Governo Federal possibilitou a concretização da obra.

Thiago Bucker afirmou “o recapeamento da Avenida Teodoro Sativa é uma obra emblemática para a região, pois vai melhorar a vida de milhares de pessoas. A comunidade vai poder contar com a avenida em perfeito estado por muitos anos”.

O Prefeito Reinaldo Piti aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do Senador Moka em investimentos para Bela Vista, “Esta obra de recapeamento na Avenida Teodoro Sativa até a Ponte Internacional, é de suma importância para a nossa população Bela-vistense essa conquista foi graças ao apoio do Senador Moka e do Superintendente Thiago”.

Presentes também à solenidade, o presidente da Câmara de Bela Vista, Demecio Takeshi Higa, vereadores Marquinhos Lino, Johnys Basso, Rubens Mortandela, Ramão Paredes, Ico Battilani, Dr. Dinho, além de secretários, e vereadores da cidade de Caracol e Jardim.