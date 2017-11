Com apoio do Zeca e Vander, Sesai assina convênios para abastecimento de água em aldeias de MS

Por: Redação com assessoria

A articulação dos deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet garantiu mais R$ 1,5 milhão para execução de obras para melhorias nos sistemas de abastecimento de água nas aldeias Sete Cerros em Paranhos, Sassoró em Tacuru e Lalima em Miranda no valor de R$1.548.876,78.

“Fico muito contente em poder ter ajudado em Brasília para assinatura desses convênios, que vão ajudar muito as populações indígenas de Paranhos, Tacuru e Miranda. Após assinatura dos convênios vamos acompanhar o andamento das intervenções e pedir que as populações indígenas também fiscalizem para que não sejam feitas obras de má qualidade”, comentou o deputado Zeca do PT.

Os convênios para execução das obras foram assinados pelo Departamento Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) com os valores de R$ 553.316,75 (Sete Cerros), R$ 687.515,68 (Sassoró) e de R$ 308.044,35 (Lalima).