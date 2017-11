Com aumento das chuvas, população procura vereador Junior Longo para solicitar melhorias nos bairros

Desde que o período das chuvas foi iniciado, moradores de várias localidades tem procurado o vereador Junior Longo (PSDB) para solicitarem melhorias para seus bairros. Os principais pedidos são: tapa-buraco, cascalhamento e patrolamento.

“A maioria dos pedidos continua sendo obas de melhorias ou recuperação da malha viária, que prejudica o escoamento do trânsito. Aumenta o índice de acidentes e avarias nos veículos”, disse Junior Longo que preside a Comissão Permanente de Transporte e Trânsito.

O vereador tucano alertou ainda para outro problema que tem afetado a população: a falta de limpeza nos terrenos baldios. “Além de trazer problemas para saúde, a falta de limpeza nos terrenos baldios, serve para a proliferação de mosquitos, roedores e animais peçonhentos. Com o mato alto esse locais servem de abrigo para infratores”, alertou.

Entre os pedidos também está a troca de lâmpadas na iluminação pública. Boa parte desses pedidos tem chegado via Gabinete Online, uma ferramenta disponibilizada para que toda a sociedade possa conversar com o vereador Junior Longo. Tem problemas no seu bairro, na sua rua, ou com algum serviço público?