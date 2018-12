Caarapó Com Câmara lotada, André Nezzi é empossado prefeito de Caarapó

Foto: José Carlos

Em sessão realizada na noite desta terça-feira (11), o então presidente interino da Câmara Municipal local, vereador Edson Montanhere Baratella, o “Professor Pontinha”, deu posse a André Nezzi como prefeito de Caarapó.

Antes, no final da tarde dessa terça, André Nezzi e seu vice Leônida Ignácio Moreno foram diplomamos pela Justiça Eleitoral, em ato realizado no Fórum da cidade.

Nezzi, que era presidente da Câmara e assumiu a prefeitura interinamente após o então prefeito Mário Valério ter tido o mandado cassado pela Justiça Eleitoral, foi eleito com quase 90% dos votos durante eleição suplementar realizada no dia 25 de novembro, para estar à frente do Poder Executivo no município de 29,7 mil habitantes até o dia 31 de dezembro de 2020.

Durante a sessão, que além dos vereadores, foi acompanhada por um grande número de pessoas, incluindo autoridades, ex-prefeitos e representantes de segmentos da sociedade caarapoense, além de familiares dos empossados, o Poder Legislativo também deu posse ao vice-prefeito eleito na eleição suplementar do dia 25 de novembro, o empresário Leônidas Ignácio Moreno, o “Gordo da Tigre”.

Em seu discurso de posse o agora prefeito de Caarapó, André Nezzi, agradeceu a população o município pelo voto de confiança e se comprometeu em dar o melhor de si para realizar uma boa administração.

Nezzi lamentou as circunstâncias que o levaram ao cargo, que foi a cassação do então prefeito Mário Valério e lamentou também as medidas de contensão de gastos que teve que adotar ao assumir a prefeitura local, fator que gerou demissões de ocupantes de cargos comissionados e redução de salários.

“Tivemos que adotar esse remédio amargo para buscar o equilíbrio das contas da prefeitura”, disse André Nezzi ao ressaltar que com as medidas que eram imprescindíveis serem adotadas agora sob pena da falência das finanças da prefeitura, a expectativa é que já nos primeiros meses de 2019 as contas se equilibrem e a situação volte a se normalizar.

A sessão também marcou a posse do então suplente, Clenilson Francisco da Silva, o “Nilsinho” como vereador na vaga deixada por André Nezzi.

O vereador Aparecido dos Santos, o “Cido Santos” foi escolhido para falar em nome de todos os parlamentares.

Sessão também elegeu presidente da Câmara

Logo após o ato de posse do prefeito e do vice, a Câmara Municipal de Caarapó abriu outra sessão, desta vez para a eleição o presidente da Casa de Leis para a complementação da gestão 2017/2018, onde o então presidente interino, vereador Professor Pontinha, acabou eleito por unanimidade de votos.

O mandato de Pontinha vai até o dia 31 de dezembro e ainda no decorrer deste mês a Câmara Municipal de Caarapó terá eleição para eleger a mesa diretora da Casa de Leis para o biênio 2019/2020.

A abertura dos trabalhos do Poder Legislativo caarapoense na noite dessa terça-feira, 11 de dezembro, foram abertas com benção e mensagens de fé proferidas pelo pastor evangélico Paulo Bernardes e pelo pároco local, em Caarapó, padre Ademir Fontoura.