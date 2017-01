Assomasul Com Caravina e Monteiro, Assomasul carimba novas lideranças regionais Eleição nesta segunda tem chapa única com participação de todas as correntes

Bataguassu, na Costa Leste, e Jardim, no Sudoeste, assumem a partir da próxima segunda-feira, 16, um degrau diferenciado na escada de projeção política no Estado. Nesse dia, com início às 7h e encerramento às 17h, os prefeitos filiados à Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) elegerão o próximo presidente da entidade.

Em chapa única, a nova diretoria a ser eleita terá como presidente o prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), 46. Ele surgiu na política em 2012, ao disputar e conquistar o seu primeiro mandato na vida publica. Com a reeleição quatro anos depois, quando obteve 58,61% dos votos válidos, firmou-se no contexto de lideranças microrregionais e agora está para assumir uma projeção intermunicipal mais ampla.

A exemplo de Caravina, as urnas das duas últimas eleições municipais deram à luz algumas candidaturas dispostas ao protagonismo natural que reflete a vocação de quem se torna apto a ingressar no elenco seleto de novas lideranças regionais. É o caso de outro vitorioso em 2016, o também tucano Guilherme Monteiro, 39. Ele tem a paixão pela política no DNA: é filho de Márcio Monteiro, deputado federal licenciado, ex-prefeito e atual secretário estadual de Fazenda.

Enquanto na primeira tentativa eleitoral Caravina perdeu a disputar da Prefeitura em 2008 e venceu na segunda, quatro anos depois, Monteiro ainda não conheceu nenhum revés na política. Nas duas tentativas saiu vitorioso: em 2012 conquistou o mandato de vereador com a terceira maior votação e em 2016, com 55,38% dos votos válidos, tornou-se prefeito. Os dois integram o time de 37 prefeitos do PSDB, quase 50% do total de gestores municipais em Mato Grosso do Sul.

A chapa de Caravina ainda está sendo fechada, mas deve incluir nomes de todos os partidos que construíram um novo acordo no final de dezembro. Até então, a disputa tinha ao menos quatro pretendentes, com favoritismo atribuído ao prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite (PSB), que já havia presidido a entidade nos anos 1990.

Às vésperas da posse dos atuais mandatários o quadro sofreu alterações e a perspectiva de um confronto que poderia ser desgastante fez nascer a possibilidade de um acordão. Foi o que aconteceu, com a solução direcionada para o nome de Pedro Caravina, que também já vinha trabalhando o apoio dos colegas.

Guilherme Monteiro, por sua vez, também está para destacar-se em outro processo de eleição na estrutura da Assomasul. Será a escolha da diretoria do Cidema (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integradodas Bacias dos Rios Miranda e Apa). É ele que, em princípio, tem a preferência para presidir o colegiado, uma importante fonte de captação de recursos e projetos para políticas de sustentabilidade, integração e de gestão compartilhada.

Geralmente atuando na formação de consórcios para resolver problemas comuns em cidades limítrofes, o Cidema tem jurisdição para intervenções em 20 municípios: Anastácio, Antonio João, Aquidauana, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Caracol, Corguinho, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Rio Negro, Rochedo e Sidrolândia.