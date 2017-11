PSDB MS Com chapa de consenso, Beto Pereira será eleito presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul

O PSDB de Mato Grosso do Sul deve confirmar o deputado estadual Beto Pereira, como novo presidente do Diretório Estadual do partido. O nome do parlamentar foi consenso entre as principais lideranças peessedebistas do Estado que acreditam que o partido caminhando unido vai se fortalecer ainda mais o projeto para 2018. A convenção que elegerá os membros do Diretório Estadual e o novo presidente acontecerá na manhã do próximo sábado, dia 11 de novembro, na sede de campo do Clube Nipo Brasileiro, em Campo Grande.

Estarão presentes no evento filiados de todo o Mato Grosso do Sul, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, secretários de Estado e o Governador Reinaldo Azambuja. Durante a convenção serão escolhidos os presidentes estaduais do PSDB Mulher e da Juventude do PSDB. Também serão eleitos os membros do Diretório Estadual e os delegados que vão participar da convenção nacional do partido.

“Uma chapa de consenso demonstra a grandeza e maturidade dos líderes do partido que sempre buscaram união para levar adiante os ideais tucanos. O PSDB já é o maior partido de Mato Grosso do Sul e o nosso principal desafio é continuar a estabelecer um contato direto com os correligionários e ouvir as demandas que vem das bases para construirmos um projeto coeso, que atenda as necessidades de cada região”, disse o deputado Beto Pereira.

O PSDB tem aproximadamente 35 mil filiados em Mato Grosso do Sul. Possui 36 prefeitos, 13 vice-prefeitos, 165 vereadores, 7 deputados estaduais, 3 deputados federais e o governador Reinaldo Azambuja. Está organizado em todos os 79 municípios do Estado e o trabalho dos peessedebistas sul-mato-grossenses está transformando a realidade de muita gente em todo o MS com projetos de desenvolvimento, assistência social e geração de novas oportunidades.

“O PSDB já mostrou que é possível, mesmo diante de um momento delicado pelo qual passa o país, fazer um trabalho sério e transparente como é realizado nas prefeituras tucanas e principalmente no Governo do Estado. É o MS que dá certo e assim, comprometidos com um novo tempo para os sul-mato-grossenses, que queremos continuar conduzindo o partido”, concluiu Beto Pereira.