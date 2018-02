Eleições 2018 Com comitiva de pré-campanha, Puccinelli promove mais uma rodada de encontros no interior Ex-governador afasta boatos de "amarelar" e diz que vai fazendo "pinga-pinga" por cidades

O ex-governador André Puccinelli (MDB) colocou o “Pré-na-estrada” mais uma vez neste final de semana. A comitiva que de pré-campanha dele partiu rumo a mais uma edição do programa pré-eleitoral de Puccinelli, o MS Maior e Mais Forte.

A comitiva começou com uma nesta sexta-feira (16) em Naviraí, distante 352 quilômetros da Capital. André falou para os "pré-eleitores" na Associação Comercial e Industrial de Naviraí. O discurso agora foi pautado para sua "mudança".

Neste sábado, André estará em Nova Andradina, distante 300 quilômetros de Campo Grande.

“Vamos caminhar pelo Estado inteiro, ouvindo o que cada um faria se fosse o governador, se fosse o deputado, se fosse o senador”, garante André sobre as andanças marcadas para visitar o interior. "E é para afastar qualquer fofoca de que eu vou amarelar", diz sobre os boatos de que desistiria.

Durante o trajeto o ex-governador também vai visitar outros locais e a comitiva vai parando. “Cada lugar tem um pouquinho de atenção e vamos até mais longe, apenas para visitar aqueles eleitores que gostam da gente e nos recebem”, afirma. Tanto que André foi para Iguatemi, 474 quilômetros de distância da Capital.

O ex-governador segue em comitiva de carro e é acompanhado por parlamentares do partido como o caso do senador Waldemir Moka e da Senadora Simone Tebet, deputados estaduais e um “séquito de seguidores”. A comitiva do programa teve início em Costa Rica e passou por Coxim no final de semana antes do carnaval.

Além destas cidades estão previstos encontros em Jardim, Maracaju, Amambai, Ponta Porã, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Três Lagoas, Dourados e encerram em Campo Grande no início de abril.