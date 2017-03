Com CPI a caminho, vereadora analisa fila de espera por alvarÃ¡s de tÃ¡xi na Capital

Com CPI a caminho, vereadora analisa fila de espera por alvarás de táxi na Capital

A vereadora Dharleng Campos (PP) afirmou recentemente que apoiará a CPI do Táxi em Campo Grande. Isso porque, chegou ao gabinete da parlamentar, informação de que existem inúmeros trabalhadores na fila de espera por um alvará. “Está na hora de entender como funciona a autorização desses alvarás para que possamos atender mais trabalhadores que tanto buscam a formalidade, e um espaço no mercado de trabalho”, disse.

A vereadora tem atuado com o propósito de incentivar a geração de renda na população. “A questão de se criar ou não uma CPI é pelo fato de reunir informações concretas sobre a realidade do mercado de táxi e não para ficar polemizando. O resultado de uma CPI depende de quem a conduz e com que propósito ela é realizada. Assinei favorável à criação e atuarei de forma eficiente”, destaca a vereadora Dharleng Campos (PP).