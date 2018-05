Vander Loubet Com emenda de Vander, postos de saúde de Campo Grande recebem R$ 1 milhão em melhorias

A Prefeitura de Campo Grande está adquirindo uma série de equipamentos e materiais que vão atender cinco unidades de saúde da cidade. A ação está sendo possível graças a uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão do deputado federal Vander Loubet, alocada no Ministério da Saúde pelo Orçamento Geral da União (OGU) de 2014.



A lista de equipamentos e materiais é grande. Inclui aspiradores de secreções, balanças antropométricas, macas, camas hospitalares, desfibriladores, eletrocardiógrafos, laringoscópios, reanimadores pulmonares, monitores multiparamétricos, oxímetros de pulso, ventiladores pulmonares, cadeiras de rodas, detectores fetais, termômetros, computadores, biombos, entre outros.



"Sabemos que esses equipamentos e materiais não resolvem todos os problemas enfrentados pelos postos, mas acredito que é uma contribuição significativa para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais e de atendimento da população", defendeu o deputado Vander Loubet.



As unidades de saúde que serão beneficiadas são: Centro Regional de Saúde (CRS) Dr. Antonio Pereira (Bairro Tiradentes), CRS Dr. Enio Cunha (Bairro Guanandy), CRS Dr. Guinter Hans (Bairro Nova Bahia), CRS Dr. João Pereira da Rosa (Bairro Aero Rancho) e CRS Dr. Waldeck de Castro Maia (Bairro Coophavilla II).