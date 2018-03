Com emenda do vereador Junior Longo, APAE implantarÃ¡ Sala Multissensorial

Com emenda do vereador Junior Longo, APAE implantará Sala Multissensorial

O vereador Junior Longo (PSDB) esteve na tarde de quarta-feira (21) no Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE) para conhecer o local onde será implantada Sala Multissensorial que recebeu emenda parlamentar de sua autoria.

Junto com o presidente da APAE, Antonio José dos Santos Neto; a Diretora Pedagógica, Claudeíce Alves Mendes e a Gestora Administrativa, Maisa Ortega, o vereador Junior Longo conheceu toda a estrutura do CEDEG.

O CEDEG possui capacidade de atendimento para 400 alunos com deficiência mental associada ou não a outras deficiências (deficiência múltipla) e autismo. O atendimento da escola é gratuito e começa a partir do nascimento. Oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Profissional, Programa Pedagógico Específico e Atendimento Educacional Especializado, na modalidade de Educação Especial.

Conta com uma equipe de apoio multidisciplinar composta por profissionais habilitados nas áreas de educação, saúde, assistência social, que desenvolve e utiliza currículos adaptados, programas especiais, equipamentos e materiais didáticos específicos.

Ainda possui um Clube de Mães, Pais e/ou Responsáveis que tem a finalidade de promover a integração entre a escola e a família, incentivando a continuidade no processo educacional e integração do aluno no contexto social.

Com a emenda parlamentar de Junior Longo será implantada a Sala Multissensorial. O ambiente permite estimular os sentidos primários como o toque, o paladar, a visão, o som, o cheiro, sem existir a necessidade de recorrer às capacidades intelectuais, mas sim às capacidades sensoriais dos indivíduos, oferecendo efeitos terapêuticos e pedagógicos positivos com mudanças neuropsicológicas e oscilações neurais.

De acordo com a Gestora Administrativa, Maisa Ortega é a primeira sala multissensorial de Mato Grosso do Sul. “Será a primeira sala no estado. Seremos referência oferecendo esse tipo de tratamento para nossos alunos”, disse. A previsão é que em 120 dias o projeto seja concluído.

Com recursos da emenda parlamentar também será adquirido material esportivo para implementar as atividades esportivas da APAE, visando contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, adultos e idosos como fator de formação de cidadania e qualidade de vida.

Junior Longo ficou encantado com o trabalho desenvolvido pela instituição. “É gratificante poder contribuir para a realização de um trabalho como esse. Centenas de alunos são frequentam diariamente a APAE e são recebidos por profissionais capacitados que cuidam desde aprendizagem, saúde, lazer, cultural, até o encaminhamento ao emprego. Sempre que eu puder estarei contribuindo com essa instituição”, garantiu o vereador.

Para finalizar a visita o parlamentar recebeu um quadro produzido pelos alunos da “Oficina de Papel Reciclado – Educação Profissional”. “Estou muito feliz com a surpresa. Só tenho a agradecer em nome do presidente da APAE, Antonio José dos Santos Neto, a todos os funcionários pelo comprometimento com que atendem aos alunos e suas famílias”.

Além da APAE, por meio de suas emendas parlamentares, que somadas dão o valor de R$ 160 mil, o vereador Junior Longo também ajudou as seguintes entidades de assistência social e saúde da Capital: Santa Casa, Associação de Amparo à Maternidade e à Infância, Fundação Carmem Prudente de MS e a Casa de Apoio Shalon.