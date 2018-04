Campanha do Agasalho Com expectativa de participação recorde, Reinaldo Azambuja lança 4ª edição da Campanha do Agasalho

Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja e a primeira-dama Fátima Azambuja lançaram na semana passada a 4ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul – “Aqueça uma Vida”. O evento foi realizado no auditório da Governadoria com a participação de vários secretários de Estado e da vice-governadora Rose Modesto.

Caixas de arrecadação foram colocadas em todas as secretarias para receber cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação. Fátima Azambuja contou que, neste ano, pontos de coleta também serão colocadas em todas as agências do Banco do Brasil. A campanha acontece até 11 de maio.

Durante os três anos de campanha, mais de 65 mil peças foram arrecadadas. Reinaldo Azambuja destacou o aumento das contribuições ano a ano. “Nós saímos de 12 mil peças recolhidas, no ano de 2015, quando lançamos a campanha, para 27 mil peças em 2017. E quanto maior for essa solidariedade, mais pessoas serão atendidas. No ano passado, o Governo do Estado entregou 117 mil cobertores, agasalhos e outros itens. Parte disso foi compra governamental e parte solidariedade da sociedade”, disse.

O governador explicou ainda que os 79 municípios de Mato Grosso do Sul receberam as doações para ajudar as pessoas que mais precisam. Ele lembrou também que a previsão da meteorologia é de um inverno rigoroso neste ano.

Secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, também destacou a participação dos 75 mil servidores que anonimamente contribuem para ajudar o próximo. “É uma campanha que nos emociona. Em 2015, quando iniciamos, não tínhamos essa dimensão. A cada ano aumenta o número de doações porque é uma campanha séria”.

Também participaram da solenidade os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Elisa Cleia Nobre (Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) e Helianey Paulo da Silva (Infraestrutura).