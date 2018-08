Eleições 2018 Com Luiz Panela e Takimoto, Bolsão quer fortalecer representação política

A possibilidade concreta de ter seu primeiro habitante com uma cadeira na Assembleia Legislativa e garantir no Congresso Nacional uma voz comprometida com os interesses da região dá aos aparecidenses e a todo o Bolsão sulmatogrossense uma nova motivação para ir às urnas em outubro.

Com indicadores sociais e econômicos que o colocam entre os municípios com maior vocação de desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, Aparecida do Taboado está sendo representada nestas eleições pelo ex-vereador Luiz Panela (PHS), candidato a deputado estadual. Ele faz “dobradinha” com o candidato a deputado federal George Takimoto (MDB) e ambos definiram compromissos de lutas comuns em benefício da região.

Panela chega credenciado pelo trabalho que há anos vem realizando por Aparecida do Taboado. Foi vereador mais votado, presidiu a Câmara Municipal, é comerciante e cidadão atuante na defesa de reivindicações que já renderam várias conquistas para a população. Entre essas conquistas se destacam investimentos sociais e em infraestrutura, a atração de grandes indústrias, o fomento ao potencial do turismo sustentável e a afirmação dos modais de transportes (ferroviário, rodoviário e hidroviário) como condições estratégicas que levaram o município aos primeiros lugares em desenvolvimento no Estado.

No conjunto dessas conquistas e focalizando outras necessidades que ainda precisam ser atendidas, Luiz Panela leva consigo a parceria com o médico George Takimoto, um dos incentivadores de sua candidatura. “Eu estimulei o Luiz Panela a entrar na disputa por duas razões: primeiro, porque eu fiquei muito sensibilizado diante da empolgação e da veemência com que ele trata das coisas de sua gente, de sua cidade; e segundo, porque já é hora de Aparecida do Taboado ter seu representante direto no parlamento estadual. É uma voz identificada afetiva e territorialmente com a cidade”, diz Takimoto.

Para Luiz Panela, a candidatura é uma tarefa confiada pelo interesse de comunidades que sabem da importância de fortalecer sua representação, tanto no âmbito estadual como no âmbito nacional. “Nós precisamos ser ouvidos pelos governos estadual e federal. E ouvidos de perto, ouvidos para que nossas aspirações legítimas sejam atendidas. Não queremos tomar lugar de ninguém, queremos somar, pois quanto maior for a corrente de representantes mais forte e mais poderosa será a voz de Aparecida do Taboado e do Bolsão”, enfatiza.