Com mais trabalho, MS volta a crescer, afirma Puccinelli nos encontros do MDB

O pré-candidato a governador do MDB, Andre Puccinelli, defendeu nos encontros do partido realizados na sexta e sábado na região Sudoeste a formação de um Governo com uma equipe profissional e renovada e comprometida com o trabalho. “Temos que ter gente que não tenha medo de trabalhar para que o Estado volte a crescer, volte a gerar emprego e novas oportunidades”, afirmou ao avaliar os encontros de Jardim (23) e Maracaju (24).

“Quando deixei o Governo, 100 mil pessoas eram atendidas pelos programas sociais, das quais 60 mil pelo Vale Renda e a parcela que pagávamos há três anos e meio atrás, era de R$ 170,00. Hoje não sei exatamente como está, mas tenho ouvido reclamações por onde temos andado”, afirmou ele considerando uma das prioridades a retomada dos programas sociais e o apoio aos municípios. “Os repasses para as entidades de saúde eram feitos em dia, e garantíamos inclusive treze parcelas no ano e hoje, me dizem que existem atrasos”, acrescentou.

O apoio aos municípios como prioridade foi também apontada por ele como um aspecto importante. “O municipalismo é uma característica do MDB e não vamos abrir mão dele como ferramenta de governo. Uma política fiscal justa e parcerias constantes são sempre o melhor caminho para resolver os problemas”, disse ele.

Os encontros, segundo André, estão servindo para mobilizar o partido, suas lideranças municipais e a comunidade para que participem do programa MS Maior e Melhor, apontando as principais necessidades de cada município e de cada região. ‘ “Vamos planejar o Governo com a participação de todos, transformando em compromisso aquilo que for possível fazer, e principalmente trabalhando muito, controlando gastos e estabelecendo novas prioridades”, afirmou André