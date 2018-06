“todos teriam porte de arma de fogo.” Com medo, Bolsonaro usa colete à prova de balas A favor de armamento, Bolsonaro usa colete à prova de balas por medo de atentado

Folha de S. Paulo." data-reactid="22" type="text">Pré-candidato à Presidência pelo PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro tem utilizado coletes à prova de balas em atos e comícios. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

O uso da vestimenta seria pelo receio de sofrer atentados. Mesmo liderando as intenç?es de voto em cenários testados sem a candidatura de Lula, segundo o último Datafolha, ele teve aumento na desaprovação de sua candidatura. De acordo com o Barômetro Político Estadão-Ipsos, a taxa subiu de 60% para 64%, enquanto sua aprovação caiu de 23% para 20%. Bolsonaro, em mais de uma ocasião, defendeu na liberação do uso de armas pelos “cidadãos de bem”. Ele é um dos maiores críticos do Estatuto do Desarmamento.

Durante palestra feita em Belém (PA), em outubro passado, o deputado discursou ao lado de outros parlamentares da dita “bancada da bala” e declarou que, se dependesse dele, “todos teriam porte de arma de fogo.”