Vale Renda Com o Vale Renda, famílias recuperam autoestima e encontram o caminho do empreendedorismo

Foto: Edemir Rodrigues

Para as 44 mil famílias atendidas pelo Vale Renda, mais do que a ajuda financeira que a partir de abril passará a ser de R$ 180, o programa está mudando a vida de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e agora vivem o resgate da cidadania, da autoestima. Isso ficou evidenciado nos relatos que o governador Reinaldo Azambuja ouviu ao conversar com os beneficiários do Vale Renda, durante a Ação Socioeducativa realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, na manhã deste sábado (24.2).

“A gente governa para as pessoas, para dar vida mais digna para aqueles que vivem em nosso Estado e precisa do apoio do Governo”, tem afirmado o governador. “Esse programa ajuda muito, nas reuniões a gente vê que não é só você que tem problemas, e conhecendo outras pessoas, fazendo os cursos que o Governo do Estado oferece melhora até a nossa autoestima, o relacionamento com os filhos dentro de casa”, comentou Janine Mendes Ferreira, 53 anos, mãe de dois filhos.Entre a venda de um pacote de biscoito e outro, ela vai contando o que mudou na vida da família depois que passou a participar do Vale Renda. “Com os cursos a gente aprende a empreender, passa a ter um incentivo, se sentir valorizada”, afirma.

Ângela Ribas, 58 anos e mãe de duas filhas, mora no bairro Guanandi 2. Ela fala que o dinheiro do Vale Renda ajuda a pagar contas básicas, como água e energia elétrica. Viúva a menos de dois anos, conta que os cursos que fez pelo programa do Governo do Estado tem ajudado muito. Ganha o dinheirinho vendendo artesanato e peças de crochê, que aprendeu no Vale Renda. Ela também fez curso de costura industrial e até pintura predial.

Outra que participa do Vale Renda é Juscélia Pereira de Britto, de 45 anos. Mãe de três filhos, na Ação Socioeducativa deste sábado ela teve a companhia da filha Vitória, de 13 anos, que está aprendendo a empreender com a mãe. Sobre o dinheiro do Vale Renda, ela diz que não é muito, mas ajuda no pagamento de contas mensais como água e luz, e o que é mais importante, o governo de Reinaldo Azambuja vem liberando o pagamento sem atraso. Ela destaca que além de aprender a criar opções de renda, o Programa também orienta os beneficiários como investir o seu dinheiro. “Assim o dinheiro que parece pouco, acaba rendendo”, explica.

Acompanhando a conversa de Juscélia com a reportagem, o amigo da família Cristiano Martins Mendes afirma: “Vejo como o Vale Renda tem ajudado muito a família dela, com os cursos que tem oferecido, que abre várias portas para melhorar a vida delas”. Cristiano disse que não pode participar do programa por ter uma filha deficiente que já é beneficiária de outro programa social.