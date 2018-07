Com PSB, Reinaldo confirma 2 aliados e aguarda 5 “pesos pesados”

Em convenção realizada na tarde desta quarta-feira (25) no Hotel Grand Park, em Campo Grande, o Diretório Regional do PSB aprovou, em votação com resultado unânime, que vai apoiar a campanha à reeleição do governador Reinaldo Azambuja, tornando-se o segundo partido a oficializar a aliança com os tucanos –dentro de um grupo que conta com, pelo menos, seis grandes partidos que devem confirmar a coligação (DEM, PSD, PTB, SD e Progressistas mantêm negociações para integrar a chapa).

A proposta de coligação entre PSB e PSDB foi apresentada pelo presidente regional socialista, o deputado federal Elizeu Dionízio, e avalizada pelos convencionais. Na convenção, também ficou acordado que o partido lançará dois candidatos a deputado federal e sete a estadual. O anúncio oficial será realizado às 17h30, possivelmente na presença do governador e candidato à reeleição.

Antes da votação, Elizeu já havia afastado quaisquer possibilidades de aproximação com o MDB, “em razão dos acontecimentos mais recentes”, pontuou, referindo-se à manutenção da prisão do ex-governador André Puccinelli, nome emedebista para a disputa pelo Parque dos Poderes, ocorrida na sexta-feira (20) dentro das investigações da Operação Papiros de Lama. O MDB disputava o apoio do PSB com os tucanos.

Além do PSB, Reinaldo já recebeu a garantia de apoio do Solidariedade, em maio, vinda do presidente nacional da legenda, o deputado federal Paulo Pereira da Silva (o Paulinho da Força, de São Paulo). O PPS, aliado da primeira eleição, também é aguardado no arco de alianças.

Composições – As articulações em torno da candidatura de Reinaldo envolvem partidos que estão entre os de maior bancada na Câmara dos Deputados –o que garantiria aos tucanos mais tempo na propaganda eleitoral no rádio e na TV, partilhado conforme a presença dos partidos naquele parlamento.