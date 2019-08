ELEIÇÕES 2020 Com Puccinelli e Simone, MDB se reúne a portas fechadas para discutir eleições de 2020 Marun também é aguardado em encontro da Executiva

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Membros da diretoria executiva do MDB estão reunidos nesta sexta-feira (9) para discutir as eleições de 2020. A portas fechadas, conversam sobre os rumos do partido o ex-governador André Puccinelli, a senadora Simone Tebet, e o ex-senador Waldemir Moka.

Também estão no encontro o ex-deputado estadual Paulo Siufi, ex-prefeito de Corumbá Paulo Duarte, os deputados estaduais Eduardo Rocha, Márcio Fernandes e Renato Câmara e Waldeli Rosa, prefeito de Costa Rica, além do vereador Wilson Sami.

O ex-ministro da Secretaria de Governo do ex-presidente Michel Temer, Carlos Marun, também é aguardado na reunião. Os membros da Executiva devem conceder coletiva após o encontro.