Gestão compartilhada Com quitação de folhas e gestão compartilhada Marquinhos destrava a máquina Em 15 dias, máquina travada durante quatro anos começa a andar

A insuficiência de recursos, os diversos pontos de estrangulamento operacional e a herança de desajustes que praticamente paralisaram a Prefeitura de Campo Grande durante quatro anos ainda constituem problemas de imprevisível duração. A diferença é que a máquina, com as pequenas doses de combustível e gás novo, já começa a dar seus primeiros movimentos, em ritmo cadenciado, mas evoluindo progressivamente.

Em 15 dias apenas de administração o prefeito Marquinhos Trad (PSD) faz a Prefeitura sair de uma condição de imobilismo e aos poucos vai imprimindo sua dinâmica. Velocidade ajustada às limitações financeiras, ele destrava a administração e encorpa nesse processo os agentes fundamentais para a execução do programa de governo. E o primeiro passo para avançar foi justamente o agente executor da obra de gestão da cidade: o servidor publico.

Marquinhos decidiu mobilizar toda a disponibilidade de caixa na primeira semana de governo. Prorrogou os prazos de quitação do IPTU com desconto, fez um vigoroso apelo para o alcance social da demanda e contou com a comovente adesão dos contribuintes, que entenderam a necessidade de formar a receita para regularizar os pagamentos do mês de dezembro e do 13º salário, incluídos os mais de 4,3 mil contratados pelos convênios com a Omep (Organizaçção Mundial de Educação Pré-Escolar) e Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH).

Com isso, e mesmo negociando parcelas para os meses seguintes, vai fechar janeiro sem o contra-peso de um enorme coágulo na contabilidade já bastante enferma que recebeu de seu predecessor. Além da quitação da folha, o prefeito passou todo seu tempo após a eleição em permanente articulação com atuais e futuros parceiros.

REPATRIAÇÃO - Não-satisfeito, Marquinhos Trad ainda repatriou para a planície dos interesses do Município importantes personagens políticas e institucionais que andavam afastadas ou foram rifadas pela cegueira política de Alcides Bernal e Gilmar Olarte, prefeitos que o antecederam e não quiseram – ou subestimaram – a importância de uma gestão compartilhada. E o que está sendo feito agora é exatamente isso: compartilhamento de gestão. É mais que uma simples somatória de forças e discursos, mas o envolvimento de atores em diferentes papéis no plantio de pilares sólidos de uma administração.

Com os servidores reconhecidos como peças estratégicas e valorizadas, o apoio maciço da população a intervenções como a restauração da malha viária e os investimentos confirmados para a volta ás aulas e à instalação de 40 mil lâmpadas para recuperar e ampliar o sistema de iluminação publica, Marquinhos Trad e seus auxiliares destravam a máquina. E ganham, dessa forma, a caução maiúscula para resgatar a credibilidade financeiro-administrativa e lacrar um próximo passo que oxigenará de vez a governabilidade: a atração de praticamente todas as forças políticas para o centro de formulação e execução das políticas publicas de retomada do crescimento da capital de Mato Grosso do Sul.

Uma das mais significativas lideranças para nutrir a caminhada do prefeito já está no trecho: é o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Dele partiu a iniciativa para socorrer a cidade desde o início do mandato de Marquinhos, o adversário que derrotou sua candidata no maior colégio eleitoral do Estado. Com a viagem de Azambuja e a família para 15 dias de repouso, coube precisamente à vice-governador Rose Modesto (PSDB) selar o primeiro resultado concreto da parceria: R$ um aporte de R$ 100 milhões em partes iguais entre Estado e Município para o SOS Pavimentação.

No mesmo tom de entendimento, já estão alinhados para dotar Campo Grande de projetos e recursos, por meio de emendas parlamentares e gestões políticas, todos os 11 congressistas de Mato Grosso do Sul. Independentemente dos interesses partidários e do que pode ocorrer nas eleições gerais de 2018, Marquinhos Trad já recebeu as garantias de que pode contar em seu governo, na busca de recursos, com o empenho dos senadores Pedro Chaves (PSC), Waldemir Moka e Simone Tebet (PMDB); e dos deputados federais Geraldo Resende e Carlos Marun (PMDB); Tereza Cristina (PSB); Eduardo Dionísio (SD); Zeca Orcírio e Vander Loubet (PT); Luiz Henrique Mandetta (DEM); e Dagoberto Nogueira (PDT).