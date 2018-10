Segundo turno Com segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, famosos se dividem e declaram os votos Veja como se posicionaram algumas personalidades do País

Os famosos estão mais engajados do que nunca nas eleições deste ano, e após o resultado do primeiro turno, as manifestações nas redes sociais ficaram ainda mais fortes em favor de Haddad e Bolsonaro.

Vários famosos decidiram declarar ou reafirmar seus respectivos votos nos presidenciáveis ainda em disputa pelo cargo mais alto do Poder Executivo.

Veja como alguns famosos se posicionaram:

Jair Bolsonaro

Com Bolsonaro, como diria Fábio Porchat, estão os “grandes nomes da elite intelectual brasileira”, como Andressa Urach, Pepê e Neném, Alexandre Frota, entre outros.

Fernando Haddad

Com Fernando Haddad, o candidato de Lula pelo PT (Partido dos Trabalhadores), estão os famosos mais engajados na militância e nas causas e direitos sociais, que contam com um grande histórico junto ao partido, caso do ator José de Abreu.