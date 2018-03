Com Takimoto, Grande Dourados reforÃ§a avanÃ§o de Puccinelli

MDB Com Takimoto, Grande Dourados reforça avanço de Puccinelli

O deputado estadual George Takimoto está ingressando no MDB para, segundo suas próprias palavras, seguir um rumo natural, traduzido como lealdade ao ex-governador André Puccinelli, pré-candidato à sucessão sulmatogrossense. Takimoto deixa o PDT, legenda à qual credita uma das melhores e mais importantes experiências de sua vida publica, e inscreve-se entre os pré-candidatos a deputado federal reforçando a campanha do ex-governador.

Para Puccinelli, a aquisição de Takimoto é extremamente valiosa em todos os aspectos que engrandecem a política. “Trata-se de um homem de conduta inatacável e exemplar, tanto na Medicina como na vida publica. Dignificou todas as responsabilidades que assumiu, que não foram poucas e nem pequenas. O MDB o recebe em festa, de braços abertos, e eu sinto-me privilegiado por contar com a amizade, o companheirismo e a comprovada lealdade aos projetos que temos em comum para as sociedade”, enfatizou.

O médico George Takimoto, paulista de nascimento, começou a trabalhar em Dourados no final dos anos 1960. Salienta que ele e a região cultivam um amor recíproco e que aconteceu à primeira vista. Foi assim, com amor, que dedicou-se à saúde publica, na atenção constante às populações mais necessitadas de atendimento médico. Fundou dois hospitais e ingressou na política elegendo-se vice-prefeito.

Em seguida, tornou-se vice-governador, deputado federal e após 20 anos fora da política retornou em 2010 com a conquista de uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em 2014 se reelegeu deputado estadual, sempre focando as ações de seu mandato na defesa do direito da população à saúde publica de qualidade.

Foi nessa direção que já em seu primeiro mandato, de vice-prefeito, lançou a semente da construção de um hospital que prestasse atendimento aos municípios da Grande Dourados. O sonho começou a virar realidade quando, em 2014, em seu último ano de governo Puccinelli sacramentou nas planilhas do Estado a construção do Hospital Regional de Dourados, consolidado agora pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), de quem Takimoto reconhece a visão e a sensibilidade para garantir esse investimento.