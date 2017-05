Lama Asfáltica Com tornozeleira e após ter pago fiança de R$ 1 milhão André volta para casa

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

André Puccinelli (PMDB), ex-governador do MS, ficou apenas alguns minutos na unidade da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) na Rua Joaquim Murtinho, local onde é feita a colocação de tornozeleira eletrônicas em presos.

“Não estou entendendo essa história da fiança de um R$ 1 milhão se ele não está preso”, declarou o advogado Renê Siufi, que foi buscar o cliente e disse a imprensa que o levaria para casa.

O apartamento de Puccinelli localizado no Edifício Champs Élysées, rua Euclídes da Cunha, no Jardim dos Estados, onde os policiais federais foram busca-lo para depor coercitivamente antes das 6hs da manhã desta quinta-feira (11), estava com movimentação intensa a espera da chegada de André.

Ao sair da unidade da Agepen Puccinelli não respondeu perguntas.

Além da condução coercitiva do ex-governador, de seu filho, o advogado André Puccinelli Júnior, a 4ª fase da Operação Lama Asfáltica, denominada Máquinas de Lama, culminou com a prisão do ex-secretário adjunto de Fazenda de Mato Grosso do Sul, André Cance Júnior, o dono da Gráfica Alvorada, Mirched Jafar Júnior, e de Mauro Cavalli, suposto laranja do peemedebista.