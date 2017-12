Eleições 2018 Com três opções, PMDB fecha questão no Plano A: Puccinelli

Foto: VALMIRAR GOMES

Em Mato Grosso do Sul a militância do PMDB dá o tom e sai do leito para retomar seu histórico e reconhecido papel de protagonista. Se para diversos cardeais e pesos-pesados da legenda ao menos três opções estão credenciadas para disputar o governo em 2018, as bases não têm nenhuma dúvida e até se recusam a discutir outra solução que não seja a de aclamar a candidatura do ex-governador André Puccinelli.

Foi o que ficou demonstrado na Convenção Estadual de sábado passado, 2, na sede de campo da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira.

Milhares de filiados ocuparam o recinto para aclamar Puccinelli como candidato, mesmo diante de discursos de lideranças e dirigentes sugerindo outras duas alternativas para a sucessão, o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mochi.

É evidente o esforço da direção partidária e do próprio Puccinelli tentando cadenciar o andamento das tratativas para a questão sucessória. Querem, com paciência e cautela, segurar as definições, especialmente quanto a nomes, enquanto não estiverem afastadas todas as pendências complicadoras num contexto de política judicializada.

Essa tentativa se mostrou inócua na convenção: no centro do palco e das atenções, e ovacionado o tempo todo pelos filiados, Puccinelli sentiu que não adianta remar contra a maré de apoio que vem recebendo maciçamente do PMDB e de outras forças políticas e sociais. Equilibrou-se no discurso e na emoção para não embarcar de vez na ruidosa e empolgada manifestação do publico que bradava em alto e bom som o “volta André”.

Foi assim que o ex-governador se deixou carregar nos ombros dos fãs na entrada e à saída de um evento de desfecho sintomático. Ao assumir a responsabilidade de presidir a Executiva Estadual, apartava-se da exclusiva função de vovorista (motorista dos netos) para tomar as rédeas de um partido cada vez mais dependente de uma vitória eleitoral majoritária na disputa pelo governo para sobreviver.

O PMDB pode seguir sonhando com os pés no chão, conforme rabiscou nas entrelinhas o pronunciamento do governador. Ele falou para dentro do partido. Ao seu redor, e sujeita às mais criativas suposições, um amontoado de interlocutores partidários, entre os quais os principais dirigentes do PSDB, o mais sério candidato a inimigo do PMDB no ano que vem, os presidentes regional e campo-grandense do PSDB, deputado estadual Beto Pereira e o vereador João César Matogrosso.

Com um discurso de peemedebista para peemedebistas, Puccinelli conseguiu abraçar potenciais e eventuais aliados num único abraço. Era, portanto, um candidato a candidato falando a língua de quem está pronto para o embate.