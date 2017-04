Aplicativos Comissão decide que não haverá limite de veículos com aplicativos

Na noite desta quarta-feira (12), mais uma rodada de negociações para regulamentação dos serviços com aplicativos de transportes de passageiros foi realizada no gabinete do prefeito. Na reunião ficou decidido por meio de votação do colegiado que não haverá limitação de serviços de veículos com aplicativos em Campo Grande.

Para o prefeito Marquinhos Trad a formação da comissão é importante para ouvir todas as partes. “Estamos fazendo mais uma reunião de forma democrática e que todos tenham a palavra, fiquem satisfeitos e possam prestar um serviço de qualidade para os usuários de transporte individual com serviços de qualidade”.

A comissão é formada por vereadores, representantes dos taxistas, mototaxistas e representante dos aplicativos, na qual todos se pronunciaram, após votação ficou decidido com oito votos favoráveis e cinco votos contra para a não limitação da utilização de veículos com aplicativos em Campo Grande.

Para o procurador jurídico, Alexandre Santana da Prefeitura é dever da Prefeitura zelar pela segurança dos usuários e motoristas. “Nós estamos conduzindo a formulação do decreto com a participação de todas as partes”.

Para o vereador e presidente da Comissão de Transportes e Trânsito, Júnior Longo a regulamentação do transporte individual de passageiros é necessária. “Estamos discutindo todos os itens para formular um decreto que favoreça todas as partes, usuários e transportadores”.

A reunião contou com a presença do vereador Vinícius Siqueira, Willian Maksoud, do diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da agência de regulação, Vinícius Campos; diretor presidente da Agência de Tecnologia e Informação, Paulo Cardoso; secretário de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda.