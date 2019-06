FISCALIZAÇÃO Como votaram os senadores (e quem se ausentou) com relação a MP 871 A medida provisória 871 determina um pente-fino nos benefícios do INSS

Hoje o Senado Federal aprovou a Medida Provisória 871/2019 que visa combater as fraudes nas aposentadorias do INSS.

A MP tinha até hoje para ser aprovada no Senado, do contrário caducaria. Foram 55 votos favoráveis e 12 contrários.

A MP poderá gerar economia de até R$ 9,8 bilhões logo no primeiro ano, de acordo com o governo. Mais de 5,5 milhões de benefícios pendentes de análise por irregularidade devem ser revisados. Aprovada na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 11/2019, a MP 871/2019 segue agora para a sanção da Presidência da República.

Veja a lista dos senadores que votaram contra e favorável à MP:

Nome Partido UF

Alessandro Vieira CIDADANIA SE

Alvaro Dias PODE PR

Antonio Anastasia PSDB MG

Arolde de Oliveira PSD RJ

Carlos Viana PSD MG

Chico Rodrigues DEM RR

Ciro Nogueira PP PI

Confúcio Moura MDB RO

Daniella Ribeiro PP PB

Dário Berger MDB SC

Eduardo Braga MDB AM

Eduardo Girão PODE CE

Eduardo Gomes MDB TO

Elmano Férrer PODE PI

Esperidião Amin PP SC

Fernando Bezerra Coelho MDB PE

Flávio Arns REDE PR

Flávio Bolsonaro PSL RJ

Izalci Lucas PSDB DF

Jarbas Vasconcelos MDB PE

Jorge Kajuru PSB GO

Jorginho Mello PL SC

José Maranhão MDB PB

José Serra PSDB SP

Juíza Selma PSL MT

Lasier Martins PODE RS

Leila Barros PSB DF

Lucas Barreto PSD AP

Luis Carlos Heinze PP RS

Luiz do Carmo MDB GO

Mailza Gomes PP AC

Major Olimpio PSL SP

Mara Gabrilli PSDB SP

Marcelo Castro MDB PI

Marcio Bittar MDB AC

Marcos do Val CIDADANIA ES

Marcos Rogério DEM RO

Nelsinho Trad PSD MS

Omar Aziz PSD AM

Oriovisto Guimarães PODE PR

Plínio Valério PSDB AM

Reguffe Sem Partido DF

Renilde Bulhões PROS AL

Roberto Rocha PSDB MA

Rodrigo Cunha PSDB AL

Rodrigo Pacheco DEM MG

Romário PODE RJ

Rose de Freitas PODE ES

Sérgio Petecão PSD AC

Simone Tebet MDB MS

Styvenson Valentim PODE RN

Tasso Jereissati PSDB CE

Telmário Mota PROS RR

Vanderlan Cardoso PP GO

Wellington Fagundes PL MT

VOTOS CONTRA

Nome Partido UF

Angelo Coronel PSD BA

Eliziane Gama CIDADANIA MA

Humberto Costa PT PE

Jaques Wagner PT BA

Otto Alencar PSD BA

Paulo Paim PT RS

Paulo Rocha PT PA

Randolfe Rodrigues REDE AP

Renan Calheiros MDB AL

Rogério Carvalho PT SE

Veneziano Vital do Rêgo PSB PB

Zenaide Maia PROS RN

FALTOSOS

Nome Partido UF

Acir Gurgacz PDT RO

Cid Gomes PDT CE

Fabiano Contarato REDE ES

Irajá PSD TO

Jader Barbalho MDB PA

Jayme Campos DEM MT

Jean Paul Prates PT RN

Kátia Abreu PDT TO

Maria do Carmo Alves DEM SE

Mecias de Jesus PRB RR

Soraya Thronicke PSL MS

Weverton PDT MA

Zequinha Marinho PSC PA

Com informações de Agência Caneta.