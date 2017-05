Governo do Estado Compromisso de Reinaldo com a Capital garante recursos para hospitais, segurança e infraestrutura

Foto: Chico Ribeiro

As ações do Governo do Estado estão presentes em todos os 79 municípios e não seria diferente em Campo Grande, onde, por determinação do governador Reinaldo Azambuja, estão sendo investidos um aporte significativo de recursos em obras estruturantes, como a duplicação da Avenida Euler de Azevedo, pavimentação asfáltica do bairro Aero Rancho, segurança e na conclusão dos hospitais de Câncer e do Trauma.

A estruturação da rede hospitalar da Capital é um dos legados deixados pela primeira fase da Caravana da Saúde. Reinaldo Azambuja viabilizou a retomada das obras do Hospital do Trauma, anexo à Santa Casa, ao intermediar a liberação do aporte final de R$ 8,4 milhões, do qual o Estado repassou R$ 1,6 milhão, e assegurou mais R$ 12 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliários para o novo hospital, que está em fase final de conclusão.

Referência em oncologia

A parceria do governo também foi fundamental para retomada de outra obra que se arrastava por vários anos, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Além do repasse de R$ 1,2 milhão para o término do subsolo e do térreo do novo prédio, onde já funcionam o atendimento ao público, consultórios, salas de procedimentos e coletas, o hospital recebeu um novo acelerador linear, resultado de convênio do Estado com a entidade mantenedora e o Ministério da Saúde.

Mais segurança ao cidadão

Outro setor que vem recebendo substancial investimento da atual administração é a segurança pública, prioridade elencada pelos campo-grandenses. Nestes dois anos e cinco meses, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da Capital receberam 176 novas viaturas, além de armamento, novos equipamentos de comunicação e ampliação dos efetivos. O programa “MS Mais Seguro” também reestruturou as unidades operacionais e colocou mais policiais nas ruas.

Na área habitacional, o direito à moradia está sendo garantido pelo Estado, que já destinou, em parceria com governo federal, mais de R$ 212 milhões na construção de 3.430 residências e apartamentos na Capital, todos já entregues pelo governador. O último conjunto entregue foi o Jardim Canguru, no bairro do mesmo nome, com 272 apartamentos, e serão concluídos em julho os residenciais Rui Pimentel I e II, com 260 unidades.