George Takimoto Comunidades recebem Takimoto para debater soluções sociais

Debater prioridades de interesse social, identificando as causas e apontando as soluções dos problemas, tem sido uma das principais atividades solicitadas por comunidades de Mato Grosso do Sul ao pré-candidato a deputado federal George Takimoto (MDB). Em cada município ele ouve os clamores locais, responde perguntas em suas áreas de conhecimento médico e político, esclarece dúvidas sobre o papel e o funcionamento dos poderes e discute democraticamente quais os encaminhamentos específicos para cada demanda.

“Esta é a forma de comunicação que a sociedade quer de seus representantes. Uma palavra de atenção, ouvir o que temos a dizer; propor, reclamar, sugerir, enfim, sentir-se próximo do mandato. Com o Dr George Takimoto estamos vivendo esta experiência e nos sentimos protagonistas do processo de mudanças para melhor em nossa comunidade”, afirmou o vereador Edinho Quintana (PHS), durante agenda em Ponta Porã no final da semana passada. Além de Quintana, participaram também da reunião o ex-vereador Biro-Biro e outras lideranças. Takimoto levou consigo o ex-prefeito douradense, ex-deputado e atual pré-candidato a suplente de senador Laerte Tetila.

A abordagem de desafios para a promoção humana e pela defesa de populações em situação de fragilidade marcou também o encontro de Takimoto com o padre Antonio Giusette, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Dourados. Outros representantes da paróquia se fizeram presentes, como o padre Valdeci, do Cotolengo Campo Grande, o padre Aguiar e o Clérigo Adílson. Todos contribuíram no entendimento para as propostas de fortalecimento da ação humanista que a igreja realiza em diversas frentes.