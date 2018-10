Eleições 2018 Vitória de Odilon confirmará que existem institutos de pesquisas “picaretas” em MS Pesquisa duvidosa do IPEMS que saiu hoje é um tanto duvidosa

Foto: Reprodução

A vitória do juiz Odilon de Oliveira para o Governo do Estado neste domingo, ficará definitivamente provado que existe uma “indústria de pesquisas fake” em Mato Grosso do Sul e que a “picaretagem” é prática comercial comum de alguns e institutos de pesquisas nascido sob as "copas frondosas das árvoresdo Parque dos Poderes".

Depois que o Instituto Ipexx Brasil deu a vitória para o juiz Odilon, o IBOPE, um dos mais tradicionais do Brasil afirmou que sua pesquisa divulgada na sexta-feira que a eleição em Mato Grosso do Sul está tecnicamente empatada, ou seja, tanto o candidato do PDT quando o tucano Reinaldo pode “sair vitorioso” nesse domingo.

Para conturbar ainda mais a cabeça do eleitor que a esta “altura do campeonato” já decidiu o seu voto para governador e não tem mais nenhuma dúvida, o Instituto IPEMS aparece com uma pesquisa pra lá de esquisita e difícil de entender. O IPEMS colocou Reinaldo Azambuja com 58,40% dos votos válidos contra 41,60% para o Juiz Odilon. Caso se confirme a vitória de Odilon referendada pela pesquisa do Instituto Ipexx, empresas como o IPEMS e outras que estão no mercado sul-mato-grossense produzindo pesquisas eleitorais vão cair na vala pantanosa da incredibilidade e poderão até desaparecer nas próximas eleições municipais em 2020. Foto: REPRODUÇÃO