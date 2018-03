Eleições 2018 Congestionamento no MDB pode levar Takimoto a buscar novo rumo Parlamentar deverá deixar o PDT no início de abril

Foto: Victor Chileno/ALMS

O deputado estadual George Takimoto (PDT) ainda está analisando o convite do MDB para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília (DF). Durante a sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) ontem (1º), o parlamentar declarou que vai deixar para o último dia de janela partidária a possível mudança de legenda.

Takimoto ressaltou que é importante deixar para a última hora porque consegue analisar melhor o cenário político e evitar um congestionamento do MDB. O deputado disse que não tem dinheiro para investir em política e depende dos partidos para a eleição.

“Eu tenho o dinheiro para minha vida pessoal, eu não tenho dinheiro para investir em política. Se tiver um congestionamento do MDB, o que eu vou fazer lá?”, indagou.

Sobre sua situação no PDT, Takimoto declarou que, após ele votar a favor da reforma previdenciária do governo do Estado, alguns membros do partido pediram sua expulsão, mas que a situação já foi arquivada pela sigla e nada impede ele de continuar com o partido que leva o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira como pré-candidato ao Executivo estadual.

“O deputado Dagoberto achou que, caso optasse pela expulsão, eu poderia sair antes, por conta da janela, então não temos mais impasse. No PDT, existe um tesouro moral chamado João Leite Schmidt, um dos mais éticos políticos do Estado”, disse elogiando o presidente do PDT.

Mesmo com uma situação mais confortável no partido, Takimoto não descarta sua saída. Ele destacou que o PSDB e o PR também fizeram convite para filiação, mas sua atenção está voltada para o partido do ex-governador e pré-candidato André Puccinelli (MDB).