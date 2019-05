"DESBUROCRATIZAÇÃO" Copiando Alckmin, Bolsonaro autoriza que PF faça reintegrações e coíba movimentos estudantis Sem autorização da justiça os policiais poderão agir apenas à solicitação de terceiros

Foto: Reprodução/Brasil 247

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), pretende implantar regime semelhante a ditadura contra movimentos sociais e movimentos estudantis. Bolsonaro mandou a Advocacia Geral da União (AGU) orientar os órgãos federais a fazer reintegração de posse de imóveis públicos ocupados ou invadidos por manifestantes sem acionar a Justiça.

?

A informação é do jornalista Reynaldo Turollo Jr., na Folha de S.Paulo, que destaca a contradição disto com os procedimentos adotados anteriormente. "Antes - aponta o jornal - , os responsáveis pelos prédios pediam à AGU para ajuizar uma ação de reintegração de posse — o que, para o governo, causava demora e interrupção dos serviços nos órgãos ocupados. Agora, segundo a AGU, os gestores deverão chamar diretamente a Polícia Federal para, com o auxílio das polícias estaduais, retirar os manifestantes", detalhou.

Não muito distante, no ano de 2016, o governo paulista do tucano Geraldo Alckmin (PSDB), adotou procedimento semelhante contra o movimento estudantil secundarista, que ocupou escolas, agora Bolsonaro visa dar o famoso "Ctrl+C, Ctrl+V", imitando o antes colega no plenário.

A medida do governo Bolsonaro busca atingir as universidades federais , onde se prevê que ocorrerão manifestações de protesto contra os cortes de verbas decretados pelo governo Bolsonaro.

O governo tem em mira também os movimentos de sem-terra e indígenas.