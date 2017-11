Coronel David eterniza profissionais da segurança pública com Medalha CEL PM Adib Massad O evento foi realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo nesta quinta-feira (9)

Uma noite de emoção e reconhecimento por uma vida prestada à serviço da segurança pública. Foi com esse sentimento que o deputado estadual Coronel David realizou na noite desta quinta-feira (9), a entrega da Medalha Coronel Adib Massad. O evento foi realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Auditório Germano Barros de Souza, e teve a Medalha destinada a homenagear profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à segurança no Estado.



“Em uma noite de muita emoção realizamos a entrega da medalha Coronel PM Adib Massad, em homenagem ao grande ícone da segurança pública do Mato Grosso do Sul. Durante a noite, vários homenageados que contribuíram na área da segurança pública no nosso Estado também foram agraciados com a medalha. Além da satisfação de reconhecer o trabalho desses heróis da sociedade, a entrega dessa medalha é uma forma de homenagear a lenda viva, Coronel Adib, que tanto fez por MS”, destacou Coronel David, que também recebeu a Medalha do deputado Paulo Siufi.



O grande homenageado da noite, Coronel Abid demonstrou imensa gratidão e emoção ao falar sobre Coronel David e a Medalha que leva o seu nome. “Eu nem tenho palavras para agradecer o Coronel David, pois eu o vi desde menino brincando pelos batalhões da Polícia Militar e hoje me sinto honrado e agraciado por receber essa homenagem dele. São homens de fibra como ele que fazem a diferença na segurança pública de Mato Grosso do Sul. Só tenho a agradecer por esta grande festa”, disse Coronel Adib.



O secretário de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, falou em nome dos agraciados com a honraria. “É uma satisfação estar aqui com os meus colegas deputados. Saúdo aqui ao coronel Massad que empresta o nome a essa condecoração que todos os homenageados desta noite aqui recebem com alegria. Ser homenageado pela Assembleia Legislativa já é uma grande distinção, pois os 24 parlamentares representam a síntese do sentimento da sociedade, e essa homenagem da Casa de Leis leva o nome de um mito, uma homenagem em vida e merecida pelo muito que ele fez e faz pelo Estado de Mato Grosso do Sul”, destacou o secretário.



Além de Coronel Adib, o inspetor de Polícia Civil Moacir Bianchi, Coronel PM Jofeli Paes de Carvalho, 3° Sargento PM Antônio Messias da Silva, 1° Sargento PM Ilson Martins de Figueiredo, 3° Sargento PM Valter Caldeira de Souza, Sargento Fidelcino José Rodrigues (Baiano), Delegado de Polícia Federal Edgar Paulo Marcon (Esposa Telma), Policial Rodoviário Federal José Garcia Rosa Pires receberam a homenagem de Coronel David.



História: Atualmente com 88 anos e uma lista extensa de serviços relevantes prestados à Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, o coronel da Reserva da PM Adib Massad foi o comandante por seis anos de um departamento que ele ajudou a criar, o Departamento de Operações de Fronteiras (DOF), que na época se chamava Grupo de Operações de Fronteira (GOF ). Também foi eleito em 1996, para o cargo de vereador em Dourados.



Confira a lista dos consagrados com a Medalha Coronel Adib Massad:



DEPUTADO CORONEL DAVID



CORONEL PM ADIB MASSAD



INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL MOACIR BIANCHI



CORONEL PM JOFELI PAES DE CARVALHO



3º SARGENTO PM ANTONIO MESSIAS DA SILVA



1º SARGENTO PM ILSON MARTINS DE FIGUEIREDO



3º SARGENTO PM VALTER CALDEIRA DE SOUZA



SARGENTO FIDELCINO JOSÉ RODRIGUES (BAIANO)



DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL EDGAR PAULO MARCON – Esposa Telma



POLICIAL RODOVIARIO FEDERAL JOSÉ GARCIA ROSA PIRES



DEPUTADO CORONEL DAVID E DEPUTADO DR. PAULO SIUFI



CORONEL BM JOSÉ REIS POUSO SALAS



DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL LICINIO MOREIRA DE ALMEIDA



JOSÉ CARLOS BARBOSA – SUPRESA



DEPUTADA ANTONIETA AMORIM



MAJOR PM CARLOS MAGNO DA SILVA



DEPUTADO CABO ALMI



TENTENTE CORONEL PM EZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS



DEPUTADO ONEVAN DE MATOS



CORONEL BM ESLI RICARDO DE LIMA



DEPUTADO PROFESSOR RINALDO MODESTO



SOLDADO PM EDMAR SOARES DA SILVA



DEPUTADO RENATO CÂMARA



3º SARGENTO PM APARECIDO LIMA DA ROCHA



DEPUTADO HERCULANO BORGES DANIEL



MAJOR PM GUILHERME DANTAS LOPES



DEPUTADO LIDIO LOPES



DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL ANTONIO CARLOS VIDEIRA



DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL PEDRO ESPINDOLA DE CAMARGO



DEPUTADA MARA CASEIRO



MAJOR BM LEONARDO RODRIGUES CONGRO



DEPUTADO EDUARDO ROCHA E DEPUTADO CORONEL DAVID



1º SARGENTO PM ADRIANO CEZAR RODRIGUES



DEPUTADO EDUARDO ROCHA



TENENTE CORONEL PM WILSON SÉRGIO MONARI



DEPUTADO DR. PAULO SIUFI



CORONEL BM MARCELO FRAIHA



JOAO BATISTA PEREIRA



CORONEL PM CARLOS ALBERTO DAVID DOS SANTOS



DEPUTADO FELIPE ORRO



CORONEL PM EDILSON OSNEI NAZARETH DUARTE



CORONEL PM CARLOS DE SANTANA CARNEIRO



DEPUTADO FLAVIO KAYAT



AUD DE OLIVEIRA CHAVES



DEPUTADO PAULO CORRÊA



2º SARGENTO PM EGYDIO ACOSTA