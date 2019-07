Deputado estadual Coronel David Coronel David, militares e Governo se reúnem por melhorias e reestruturação nas carreiras

O deputado estadual Coronel David (PSL) esteve na tarde da última quarta-feira (10) na Governadoria para uma reunião com o Secretário de Governo Eduardo Riedel e demais representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.



Em pauta, foram discutidos assuntos relacionados a questão da reestruturação das carreiras militares, incluindo promoções, investimentos e outras melhorias às categorias. “Estive junto com o secretário Eduardo Riedel e os membros da Polícia Militar do MS para discutir o reposicionamento salarial da PM e dos Bombeiros Militares. Podemos dizer que tivemos muitos avanços no que se refere a essas demandas apresentadas e continuamos fazendo um trabalho construído com diálogo, que mostra todo o compromisso que temos em transformar a segurança pública de Mato Grosso do Sul”, disse Coronel David.



O presidente da Aspra MS (Associação e Centro Social da PM e BM de MS, Cabo Eduardo Ferreira destacou a importância do apoio do deputado Coronel David na articulação junto ao Governo. “Tivemos uma reunião muito produtiva sobre as nossas reivindicações e o Governo se comprometeu em dar uma atenção especial à reestruturação das nossas carreiras, promoções e outras necessidades. Isso se deve ao apoio incondicional do deputado Coronel David, pois além de ser um membro da segurança pública é um parlamentar que está lutando por melhorias à nossa Polícia e Bombeiros, para atender com mais qualidade a nossa sociedade sul-mato-grossense”, disse Ferreira.