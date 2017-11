Coronel David prestigia posse da nova diretoria da CDL em Campo Grande A nova mesa diretora da CDL é composta por 23 representantes da área comercial e associados à entidade varejista

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na noite desta terça-feira (21) da posse nova diretoria triênio 2017/2020 da CDL – CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), que ocorreu no auditório da CDL, na Capital. Na ocasião, o atual presidente, Hermas Renan Rodrigues deu posse ao sucessor, Adelaido Luiz Spinosa Vila.



“Na noite desta terça-feira participei da solenidade de posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, que terá como presidente o amigo Adelaido Spinosa Vila. Parabenizo o dirigente Hermas Rodrigues pelo serviço prestado a CDL/CG até o momento, e desejo um bom trabalho a nova equipe que assume o compromisso de estar à frente dessa instituição tão importante para o comércio da nossa capital”, disse Coronel David.



Novo presidente



Adelaido Vila é empresário, pesquisador e bacharel em história com reconhecimento nacional. Foi membro e presidente do Rotary Clube Internacional (Cidade Morena) na gestão 2015/2016. Atuou como presidente do Conselho Comunitário de Segurança da área central de Campo Grande, por dois mandatos, 2011 a 2013 e 2014-2016. Já exerceu cargo como Diretor Executivo Núcleo Campo Grande PNUD/ONU, para os Desafios do Milênio. É também colaborador do conselho do Comércio Central de Campo Grande.



A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande possui mais de 3000 empresas filiadas, incluindo os principais centros lojistas da capital sul-mato-grossense. Os serviços de mala direta/mailing, CDL Celular, Revista Top Varejo, SPC e Prêmio Mérito Lojista estão entre os principais serviços oferecidos aos seus associados, o que faz da unidade CDL de Campo Grande uma das mais expressivas do país.