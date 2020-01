'E PONTO FINAL' Corpo fora: Bolsonaro diz ser contra taxar energia solar, mas que decisão é da Aneel "Ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa pareceres de secretários, seja quem for”, disse Bolsonaro

Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em vídeo publicado na noite de ontém, domingo (5), em suas redes sociais, dirigindo-se “a todos os brasileiros interessados na questão da energia solar” que, “no que depender” do seu governo, não haverá taxação desse tipo de geração “e ponto final”.

“Ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa pareceres de secretários, seja quem for. A intenção é não taxar”, acrescenta.

Bolsonaro deixou claro, no entanto, que a decisão cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que conduz atualmente um processo para rever cobranças e subsídios no setor. “É uma agência autônoma, seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles, a decisão é deles.”

Ao final, Bolsonaro voltou a dizer que seu governo não discutirá mais o assunto. “A taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é ‘não’.”

VEJA A FALA DO PRESIDENTE

