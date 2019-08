Justiça Eleitoral Corumbá: caso que envolveu Yunes fez vereador perder o mandato Em Nioaque, outro parlamenta também sofre semelhante punição da Justiça Eleitoral

Na semana passada, mais dois políticos de Mato Grosso do Sul, um em Corumbá e outro em Nioaque, foram punidos pela Justiça Eleitoral com a perda do mandato. Com isso já passa de duas dezenas o número de vereadores afastados definitivamente do cargo por conta de crimes e irregularidades praticados em campanha ou já no exercício do mandato.

Em Corumbá, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do vereador Iraílton de Oliveira Santana, o Baianinho (PSDB). Ele foi denunciado ainda durante a campanha, em 2016, pelo Ministério Publico Eleitoral. Na denúncia, de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, o MPE pediu o enquadramento de Baianinho e dos candidatos a prefeito, Ruiter Cunha (PSDB, e a vice-prefeito, Marcelo Iunes (PDT). Ruiter morreu em 2017 e desde então Iunes, hoje no PSDB, ocupa a cadeira de titular.

Segundo o MPE, os fato que caracterizaram ações criminosas dos denunciados foram o transporte de eleitores da Bolívia, a compra de votos mediante compromisso de solução de questões previdenciárias após a eleição e divulgação irregular de propaganda política em meios de comunicação em localidades bolivianas próximas a Corumbá. O processo foi desmembrado e o caso de Baianinho é o primeiro a ter seu desfecho, agora já sem direito a recurso.

A Câmara Municipal já convocou e deu posse ao suplente de Baianinho, o tucano Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa. Ele é irmão da deputada federal Bia Cavassa, a viúva do falecido Ruiter Cunha. Curiosamente, três protagonistas desse enredo saíram da suplência para a investidura principal. Marcelo Iunes assumiu a chefia do Executivo porque Ruiter, o titular, faleceu.

Bia Cavassa era a segunda suplente da Câmara. Só assumiu depois que a deputada reeleita Tereza Cristina (DEM) pediu licença para ser nomeada ministra da Agricultura e o primeiro suplente, Geraldo Resende (PSDB), fez o mesmo para assumir o comando da Secretaria Estadual de Saúde. Agora, seu irmão Haroldo Cavassa preenche o espaço parlamentar que era ocupado por Baianinho.

NIOAQUE – Liderar o Assentamento Fundiário Padroeira do Brasil propiciou a Valdeci Ferreira uma visibilidade tão marcante que no ano 2000, filiado ao PT, conquistou o seu primeiro mandato de vereador. Em 2004 deixou de buscar a reeleição para ser candidato a vice-prefeito, mas a chapa foi derrotada. Em 2008, com votação consagradora, voltou à vereança, sendo reeleito duas vezes. Hanvia deixado o PT, ingressou no PSB e depois no MDB, ao qual continua filiado.





Estava no exercício do quarto mandato quando, no dia 1º deste mês, o presidente da Câmara Municipal, vereador Danilo Catti (PSDB), cumpriu a notificação da Justiça Eleitoral e declarou seu afastamento, convocando em seguida o primeiro suplente, Noé Nogueira Neto.

A condenação de Valdeci deu-se por conta de uma infração tipificada como crime de peculato. Quando era presidente da Mesa Diretora, apropriou-se de uma folha de cheque da Câmara, preencheu-a e a repassou a terceiros, como se a conta bancária e o crédito nela disponível fossem de sua pessoa física. Foi denunciado e sofreu em setembro de 2018 sua primeira condenação, em julgamento de primeiro grau. Recorreu da decisão. Porém, no dia quatro de julho deste ano a sentença foi mantida, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça (TJ/MS).