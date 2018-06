Governo MS Corumbá e Ladário terão R$ 40,3 milhões em obras com visita de Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira

Foto: Chico Ribeiro

Os municípios de Corumbá e Ladário serão contemplados pelo Governo de Mato Grosso do Sul com R$ 40,3 milhões em obras de infraestrutura urbana, saúde pública, implantação de trechos de rodovias e construção de pontes de concreto no Pantanal e saneamento básico. Os investimentos serão anunciados pelo governador Reinaldo Azambuja em visita à região nesta segunda-feira (25.6).

Além de autorizar ordem de serviços, assinar convênios e homologar licitações que somam R$ 40,3 milhões, o governador entregará importantes obras e equipamentos nas duas cidades. Em Corumbá, ele entregará 31 caixas cirúrgicas e um arco cirúrgico para o Hospital de Caridade, no valor de R$ 855 mil. Em Ladário, cuja visita se dará no período da tarde, serão inauguradas a Estação de Tratamento de Esgoto (ETA) e a rede coletora de esgoto, perfazendo um total de R$ 3.387 milhões.

O primeiro compromisso do governador em Corumbá, em cujo município serão investidos R$ 35,606 milhões, será a entrega de 280 unidades do conjunto Residencial Flamboyant II, ao lado do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, e do prefeito Marcelo Iunes, dentre outras autoridades.

Ampliação da Santa Casa

Em seguida, em solenidade no Hospital de Caridade, assinará com a prefeitura os convênios para reforma e ampliação daquela Santa Casa (R$ 11.965.770,58) e da igreja matriz Nossa Senhora da Candelária (R$ 330 mil). Um terceiro convênio destinará ao município o repasse de R$ 297.542,00, em apoio ao projeto Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura.

Reinaldo Azambuja assinará ordem de serviços para execução de importantes obras de integração da região pantaneira, no valor total de R$ 18,432 milhões: restauração e implantação com revestimento primário e drenagem de 105 km das MS-423 e MS-228. Também autoriza licitação para construção de três pontes de concreto na MS-243, entre a Fazenda Jatobá e o Forte Coimbra, no valor de R$ 2,747 milhões.

No mesmo ato, o governador homologará três licitações, totalizando R$ 1,835 milhão, para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da avenida Nossa Senhora das Mercês (bairro Padre Ernesto Sassida), com emendas do ex-senador Delcídio do Amaral e dos deputados federais Tereza Cristina e Elizeu Dionísio.

Reinaldo Azambuja entregará ainda a cobertura da quadra de esportes da EE Octacílio Faustino da Silva, construída pelo Governo do Estado com investimento de R$ 603 mil.

Asfalto e esgoto

Em Ladário, o governador de Mato Grosso do Sul fará a entrega da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETA) e da rede coletora de esgoto, perfazendo um total de R$ 3,387 milhões de investimentos em recursos da Sanesul e Funasa.

Reinaldo Azambuja cumpre compromisso com a cidade gêmea de Corumbá, por meio de gestão municipalista, autorizando início da restauração de diversas ruas e o processo licitatório para construção de um reservatório de água, ao custo total de R$ R$ 4,730 milhões.