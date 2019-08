Eleições 2020 Corumbá: vereador mais votado também é trunfo do MDB Nome de Gabriel Alves ganha força como opção para disputa sucessória

Caso não reivindique a indicação partidária, até o ex-prefeito Paulo Duarte estaria na linha de frente para apoiar a candidatura do vereador Gabriel Alves à Prefeitura de Corumbá. Primeiro nome na carta de opções do MDB para a disputa sucessória no município, Duarte avisa que só apresentará seu nome na abertura da temporada pré-eleitoral, no início de 2020, se constatar a viabilidade de sua candidatura para o teste das urnas.

Gabriel Alves, entretanto, deixa claro que está à disposição do partido e tem “absoluta e total vontade” de encarar o desafio, qualificando como um dos maiores sonhos de sua vida a responsabilidade de administrar a cidade aonde nasceu. Médico, 37 anos, filho dos ex-vereadores Oseas Ohara de Oliveira e Solange Alves de Oliveira, ele saiu das urnas em 216 com 2.063 votos, o vereador mais votado.

O entendimento entre Duarte e Dr Gabriel – como o vereador é conhecido na cidade – anima a direção e as lideranças emedebistas, que já vinham adubando esse terreno de alternativas para vitaminar o projeto de retomar esta que é uma das três prefeituras mais fortes do interior de Mato Grosso do Sul, juntamente com Dourados e Três Lagoas. Em março do ano passado, a liderança e a capacidade do Dr Gabriel foram ressaltadas no “Comitiva MS Maior e Melhor Planejando o Futuro Com Você”, um projeto criado pelo MDB para motivar e mobilizar a militância em todo Estado.

Na época, Dr Gabriel foi incentivado a ampliar e fortalecer seu espaço político pelo ex-governador André Puccinelli, os senadores Simone Tebet e Waldemir Mok, o ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência, Carlos Marun, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mochi. Aos lideres do partido, o vereador disse que faria de seu mandato um instrumento do partido na defesa dos direitos da sociedade. Agora, pouco mais de um ano depois dessas manifestações, Dr Gabriel recebe o aval político do MDB para trabalhar sua indicação e, juntamente com Paulo Duarte, ajustar os rumos que a legenda vai seguir no próximo ano.