'Delação JBS' "CPI da propina" investiga nesta quarta-feira acusações contra o governo do MS "A reunião ocorrerá a partir das 15h30 e será aberta ao público e à imprensa no Plenarinho da Assembleia Legislativa na Capital"

A "CPI da Propina" se reúne na tarde desta quarta-feira (5) no Plenarinho da Assembleia Legislativa para dar andamento aos trabalhos de investigação em relação as denúncias sobre suposto esquema de propina relacinando o governo de Mato Grosso do Sul.

Segundo assessoria de imprensa, a reunião ocorrerá a partir das 15h30 e será aberta ao público e à imprensa.

Os apreciadores da CPI, foram distribuidos em um colegiado que tem como membros os deputados estaduais Paulo Corrêa (PR) e Flávio Kayatt (PSDB), indicados pelo Bloco Partidário 1; Eduardo Rocha e Dr. Paulo Siufi, ambos do PMDB, pelo Bloco Partidário 2; e Pedro Kemp, pelo PT.

Como suplentes, foram indicados: Mara Caseiro (PSDB) e Coronel David (PSC), pelo Bloco 1; e Renato Câmara e Marcio Fernandes, ambos do PMDB, pelo Bloco 2. Cabo Almi é suplente pelo PT

A CPI apura denúncia de Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista e Ricardo Saud, da JBS, de pagamento de notas fiscais "frias" emitidas por pessoas físicas ou jurídicas no valor de quase R$ 47 milhões, sem o devido fornecimento de bens ou serviços, em contraprestação à suposta concessão indevida de benefícios fiscais pelo Estado do MS.

Conforme o relato dos empresários, que consta no anexo 21 do pré-acordo de delação premiada firmado pelos empresários com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, as operações teriam sido realizadas entre os anos de 2010 e 2017.

A comissão representa e assume os "poderes de investigação das autoridades judiciais", como determinar diligências, perícias, requisitar e inquirir testemunhas, bem como solicitar e/ou negar maiores conteúdos para veredito da CPI.