CPI do TÃ¡xi pode ser aberta hoje na CÃ¢mara para investigar irregularidades contratuais no setor

CPI do Táxi pode ser aberta hoje na Câmara para investigar irregularidades contratuais no setor

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande devem decidir nesta terça-feira (7), sobre a abertura da CPI do Táxi, que pretende analisar possíveis irregularidades nas concessões do setor na Capital.

Na última quinta-feira (2), a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) entregou a lista dos concessionários do serviço, a Casa de Leis, que decidirá em votação pela instauração do inquérito tendo no mínimo 10 assinaturas favoráveis.

Além do vereador Vinícius Siqueira (DEM), os pares Papy do (SD), Otávio Trad (PTB), André Salineiro (PSDB), Valdir Gomes (PP), Ayrton Araújo (PT), Odilon Junior (PDT) e Dharleng Campos (PP) se demonstraram favoráveis a abertura da CPI.