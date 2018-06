Investimento MS Criada a Associação Pantanal-Bonito para fomentar Turismo nas regiões pantaneiras "Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) é incentivadora do fortalecimento da regionalização"

Com objetivo de fomentar o turismo através de promoção e divulgação das regiões turísticas Serra da Bodoquena e Pantanal e de se tornar a Instância de Governança Regional frente à Política de Regionalização do Ministério do Turismo, foi criada a Associação Pantanal-Bonito, que teve Diretoria Executiva e Conselho Fiscal eleitos no último dia 11.06, na Câmara Municipal de Miranda. A partir do ano de 2021, o MTur só permitirá a entrada dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro se eles fizerem parte de Instâncias de Governanças Regionais devidamente constituídas.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) é incentivadora do fortalecimento da regionalização e, através de convênio com o Sebrae-MS, contratou três consultores para apoiar a constituição de instâncias de governança nas regiões turísticas. A Rota Norte e o Caminho dos Ipês também estão recebendo consultoria, que serão estendidas às outras regiões em uma próxima fase. Uma das consultorias trabalhará como executiva da Diretoria eleita, outra no apoio ao fortalecimento da Associação e orientação na constituição de um fundo privado para a captação de recursos e a terceira fará a consultoria jurídica, que cuidará da parte legal da Associação.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo, o Governo do Estado está apoiando e dando condições para a formalização e profissionalização do setor. “A Fundtur está colocando profissionais de mercado à disposição para que o setor turístico estadual entenda todo o processo de gestão descentralizada, traçando estratégias de fortalecimento dos territórios, buscando a regionalização e o planejamento de futuros roteiros integrados, como é o caso da Rota Pantanal Bonito”, finaliza o Wendling.

Foram promovidas seis reuniões antes da eleição da Associação Pantanal-Bonito, que ocorreram nos municípios de Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Jardim e Miranda, com cerca de 100 participantes, entre empresários e representantes do poder público. Somente uma chapa se candidatou à eleição e foi eleita por aclamação. Pelo período de dois anos (biênio 2018-2020), a Associação Pantanal-Bonito será composta pelos seguintes nomes:

Presidente: Pedro Rosa (Bodoquena)

Vice-Presidente: Walmir Munsi (Bonito)

Diretor Administrativo-Financeiro: Raphael Barreto (Aquidauana)

Vice-Diretor a Administrativo-Financeiro: Maria Marju Azambuja Venturini (Corumbá)

Diretora de Mercado e Marketing: Fátima Cordella (Miranda)

Conselho Fiscal titular: Edir Mendes Flores, Glaucir Vanzzela e Beth Coelho.