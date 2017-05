MS Mais Seguro Crise não impediu Governo de investir R$ 76 milhões para garantir segurança em MS Durante maior entrega de viaturas da história das Polícias do Estado, governador Reinaldo Azambuja destacou empenho para garantir segurança nas ruas dos 79 municípios do Estado.

Campo Grande e municípios do entorno receberam nesta tarde a maior frota de viaturas já destinada às forças policiais do Estado. A entrega faz parte do conjunto de ações do Governo, que já destinou investimentos de R$ 76 milhões pelo Programa MS Mais Seguro em forma de viaturas, armamentos, convocação de efetivo e reestruturação da segurança pública dos 79 municípios do Estado. “Isso tudo se deu durante a maior crise que nosso País já viveu”, lembrou o governador Reinaldo Azambuja, durante a solenidade realizada nesta tarde na praça do Rádio Clube, em Campo Grande

.

Para o Governo do Estado, a segurança pública na Capital e interior é prioridade. “Fizemos um empenho enorme para criar uma condição de tranquilidade à população de MS”, declarou o governador. Além da aquisição de viaturas equipadas, os investimentos feitos pelo MS Mais Seguro contemplaram a aquisição de armamentos, munições, equipamentos de proteção pessoal, como coletes, e reforma de delegacias. Também foi feita convocação e valorização do efetivo policial.

Esse conjunto de entregas – que vêm sendo feitas desde o ano passado – já começaram a refletir na redução dos índices de criminalidade, apontou o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa. Ele destacou ainda que os investimentos em segurança foram os maiores já feitos em um único governo. “Estamos oferecendo melhores condições para que nossos policiais possam trabalhar”, completou.

Prefeito da Capital, Marquinhos Trad representou os prefeitos contemplados com viaturas nesta etapa do programa e agradeceu ao Governo. Ele ressaltou que essa é a primeira vez na história que a Capital recebe mais de cem viaturas de uma só vez. Para ele, esses investimentos em segurança “esperança e expectativa de um Mato Grosso do Sul melhor”.

Das 115 viaturas entregues hoje, 102 permanecem na Capital. As demais 13 irão beneficiar as Polícias Civil e Militar de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. No último sábado, o Governo do Estado entregou em Dourados 32 viaturas para atender à cidade e região. Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu a maior entrega de sua história, com 21 novos veículos.