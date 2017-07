Desenvolvimento Crise não tira fôlego de MS para crescer

Pontes de concreto; esgotamento sanitário; extensão de rede de água; reforma, modernização e ampliação de escolas; pavimentação de ruas e requalificação de espaços urbanos; patrulhas mecanizadas e fortalecimento da agricultura familiar; aparelhagem de hospitais e postos de saúde. Esta é uma parte da coleção de investimentos que o governo de Mato Grosso do Sul vem realizando nos 79 municípios, num desafio surpreendente à crise econômica e financeira que afeta duramente os cofres públicos com a queda de receitas e o acúmulo de encargos.

Os números atestam o êxito da estratégia de gestão e a capacidade empreendedora do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Mesmo num cenário generalizado de retração dos investidores em todo o País, o Estado consegue manter e criar as perspectivas de aquecimento da economia e da geração de empregos, graças, principalmente, a programas de fomento que o governo realiza, focando as condições essenciais de infraestrutura e incentivo aos negócios. “A crise é grande e complexa, mas não será maior que a nossa vontade de enfrenta-la e de superá-la. É o que estamos fazendo”, afirma Azambuja.

De fato, se a conjuntura recessiva espreme de um lado, a força da superação em Mato Grosso do Sul responde de outro, com seu governante inaugurando e lançando obras. É o que indica, por exemplo, o fôlego do tesouro para bancar como prioridade emergencial o apoio ao sistema produtivo por meio da manutenção da malha viária, enfatizando também a restauração e a construção de pontes de concreto.

Até o início do mês o governo estadual havia assegurado investimentos superiores a R$ 104 milhões em 39 municípios para a construção de 90 pontes, das quais, 31 já estavam prontas, 21 em execução e 38 pendentes dos processos de licitação. Com essa planilha estão sendo beneficiadas diretamente cerca de 735 mil pessoas. Azambuja se diz gratificado com o alcance econômico e social desse investimento.

“São obras que promovem o progresso, integração entre os municípios e abertura de oportunidades para as pessoas”, enfatizou o governador. Vale frisar que do total de recursos previstos, R$ 20,7 milhões estão garantidos pela União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os recursos federais são destinados para 38 pontes em 17 cidades. Até à semana passada novas frentes de trabalho haviam sido instaladas pelo governo em seis licitações da Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul), carimbando mais de R$ 48 milhões de investimentos em construção de pontes, pavimentação de rodovias e de trechos urbanos.

Fazem parte dos projetos a pavimentação da MS-320, entre os entroncamentos da BR-158 e MS-377, em Três Lagoas, com custo de R$ 1,2 milhão; a restauração asfáltica de 65,6 km da MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia, no valor de R$ 44,3 milhões; e ainda a pavimentação e a restauração do acesso ao campus da Universidade Estadual (Uems), na MS-306, em Cassilândia.