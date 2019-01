Milícia Crise volta ao Planalto com ligação de Flávio com supostos milicianos O senador eleito e filho do presidente Jair Bolsonaro empregou parentes de um ex-PM suspeito de comandar milícias no Rio de Janeiro

23/01/2019 às 07:58

A notícia de que o senador eleito Flávio Bolsonaro empregou parentes de um ex-PM suspeito de comandar uma milícia em seu gabinete como deputado estadual do Rio de Janeiro aumentou a crise envolvendo o filho mais velho do presidente da República. Segundo a coluna “Painel”, da Folha de S. Paulo, a ordem no Planalto é tentar blindar Jair Bolsonaro, embora haja o reconhecimento de que as falas complacentes do capitão reformado a milicianos e o seu silêncio após a morte de Marielle Franco (PSOL-RJ), em março de 2018, dão muito fôlego para a oposição. Ainda de acordo com a “Painel”, a revelação da ligação de Flávio com supostos milicianos, nesta terça (22), “devolveu” o sentimento de preocupação aos aliados do senador eleito, pois, na segunda (21), eles haviam ficado mais tranquilos quando o filho do presidente rebateu as acusações de depósitos em dinheiro vivo.