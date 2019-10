JOGOS Crivella volta ao tema do grande cassino do Rio de Janeiro Prefeito do Rio de Janeiro, defende a criação de um grande cassino resort no Porto Maravilha

O prefeito Marcelo Crivella defende cassino-resort Foto: Fabiano Rocha/Agência O Globo

Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, defende a criação de um grande cassino resort no Porto Maravilha, na Cidade Maravilhosa. De acordo com o Games Magazine Brasil, Crivella afirmou, novamente, que Sheldon Adelson, o grande magnata de cassinos de Las Vegas, tem planos muito ambiciosos para a construção de um grande polo de jogo e turismo, bem no centro do Rio. “Ajudaria a movimentar a economia e o turismo da cidade”, terá dito o prefeito.

LIBERAÇÃO DE CASSINOS: TEMA SOBRE A MESA

O tema da liberação dos cassinos e jogos de fortuna continua bem visível na agenda política nacional, mesmo se não faz as manchetes. Atualmente, largos números de cidadãos já acessam jogos de cassino online através de plataformas eletrônicas, baseadas no exterior e disponibilizadas a plateias mundiais, como o NetBet e outras. A pressão para acabar com a proibição de 1946 não terminou com a saída de Dilma Rousseff nem com Michel Temer; políticos, empresários do turismo e a sociedade civil continuam debatendo o tema.

ASSUNTO HABITUAL À CRIVELLA

Essa não é a primeira nem a segunda vez que Marcelo Crivella vem defender publicamente esse investimento. Sheldon Adelson visitou o Rio de Janeiro pela primeira vez em maio de 2017. À data, o prefeito foi algo tímido, respondendo à mídia que queria debater investimento e desenvolvimento imobiliário, evitando o tema dos cassinos – mesmo se essa é a principal atividade das Las Vegas Sands Corp de Adelson. Em 2018, o magnata americano veio novamente à Cidade Maravilhosa. Após a eleição de Jair Bolsonaro como presidente, Crivella passou a falar mais abertamente sobre suas intenções. Logo em dezembro de 2018, antes da tomada de posse, falou bem claro

dos planos de Adelson e de sua vontade de autorizar. Pediu ajuda a Bolsonaro (que não lhe respondeu publicamente) para a criação de uma exceção para a Cidade Maravilhosa.

E não teve mais medo de enfrentar a questão moral, inevitável para um símbolo dos valores religiosos como é Crivella: “sou contra o vício, mas contra a miséria e o desemprego”. Ao longo de 2019, Crivella tem voltado a surgir na mídia defendendo esta ideia; suas declarações do final de setembro são as mais recentes.

GOVERNO JÁ DEU SINAIS

O fato de Bolsonaro nunca ter respondido a Crivella não significa que o governo não esteja dando passos. Em junho, a reunião do ministro da Economia Paulo Guedes com o senador Ciro Nogueira (PP/PI), promotor do Projeto de Lei do Senado n° 186, de 2014, relativo aos jogos de fortuna, foi um sinal importante. Seu projeto já havia sido desarquivado pelo Senado cerca de dois meses antes (em abril), podendo agora ser votado no plenário.

O governo deverá seguir uma solução limitada, ao encontro das intenções de Crivella, permitindo a criação de grandes cassinos resorts, em número limitado em cada estado. Essa mesma solução foi sugerida recentemente pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Além de Crivella, isso deixaria satisfeitos os empresários do setor do turismo. E seria também mais aceitável por todos os que estão contra qualquer forma de liberação dos jogos de azar, uma vez que ficaria longe de uma liberação geral da atividade.